Har barnet ditt begynt å klage på skarpe smerter rundt på ryggen, eller kanskje i nedre del av magen og underlivet? Opplever det stadig at det må urinere og at urinen er rosa, brun eller rød? Kanskje er den også uklar eller illeluktende, og barnet ditt irritabelt?

Da kan det, ifølge Det nasjonale instituttet for diabetes og fordøyelses- og nyresykdommer i USA, faktisk være symptomer på nyrestein.

Nyrestein, eller nefrolitiasis på latin, er lett å avfeie som årsak til plager hos barnet ditt. Det er liksom noe som tradisjonelt forbindes med eldre menn - og bestefaren til Simen i filmklassikeren fra 1996 da.

Men amerikanske NBC News har nå sett nærmere på det økende fenomenet barn og unge som får nyrestein.

I artikkelen skriver de at det har blitt åpnet egne «stone clinics» på barneavdelinger over hele USA for å bøte på det økende presset med barn og unge som sliter. Men spørsmålet om hvorfor de unge blir rammet får ekspertene til å klø seg i hodet.

Størst hos de yngre

Ifølge Lommelegen er nyrestein steinlignende klumper. De dannes vanligvis i nyrebekkenet og består av salter som avleires og danner stein i urinen. Steinene kan også befinne seg i urinlederne eller urinblæren.

En nyrestein. Foto: Shutterstock

NBC News har snakket med en ledende forsker på sykdommen, doktor Gregory Tasian, ved Children’s Hospital of Philadelphia. I 2016 publiserte han og teamet hans en studie der de observerte nesten 153.000 voksne og barn i delstaten South Carolina som led av nyrestein.

I studien oppdaget de at den årlige forekomsten av nyrestein hadde økt med 16 prosent fra 1997 til 2012.

Og hvem hadde størst økning?

15- til 19-åringer.

Jenter og kvinner i overtall

Interessant nok gjaldt også økningen i Tasian sin studie først og fremst jenter. De hadde faktisk hele 52 prosent høyere forekomster i gruppen mellom 15 til 19 år.

For menn ble sjansen for å få nyrestein mer vanlig etter fylte 25 år.

Artikkelen nevner også en studie fra delstaten Minnesota som støtter funnene om stor økning blant barn.

I Minnesota-studien steg forekomsten av nyrestein med 6 prosent i året fra 1984 til 2008 for aldersgruppen 12 til 17 år.

Ekspertene undrer seg hvorfor barn som får nyrestein vanligvis ikke har de tradisjonelle voksen-plagene som ofte knyttes til nyrestein, som diabetes eller høyt blodtrykk:

– De er ellers friske og kommer bare inn med deres første nyrestein av uklare årsaker, sier Tasian til NBC News.

«Kidney stone belt»

Men de amerikanske forskerne tror de har funnet noen gode teorier.

For det første mistenker de at barn i dag ofte får i seg for mye mat og drikke med natrium og glukose-fruktose-sirup, som for eksempel potetgull, ferdigmat og sportsdrikke. Og for lite vann.

En av ekspertene NBC News har snakket med, urolog Dr. David Chu som jobber ved et barnesykehus i Chicago, beskriver det som å forsøke å oppløse sukker i en nesten tom kopp med kaffe.

(Saken fortsetter under bildet).

Illustrasjonsbilde. Barn får i seg mye natrium via potetgull som kan påvirke sjansen for å få nyrestein, ifølge forskerne. Foto: Yoshikazu Tsuno / AFP / NTB

For det andre kan klimaendringene føre til at barn opplever stadig varmere sommere, står det i artikkelen. Det gjør at de urinerer mindre og svetter mer, som gir økt sjanse for at mineraler klumper seg sammen i nyrer og urinledere. I tillegg er barna ekstra sensitive for varmen.

NBC News linker til en studie som viser at antall som lider av nyrestein øker i takt med gjennomsnittstemperaturen. I USA er det særlig tydelig. Der kalles sørøstlige deler av landet for «kidney stone belt».

Og fremover forventer de at dette beltet vil ekspandere nordover i forbindelse med klimaendringer, ifølge en annen studie de viser til.

For det tredje har nyrestein-ekspert Tasian og teamet hans en teori om at antibiotika gjør at tarmfloraen blir mer gunstig for nyrestein-produksjon.

I en studie fra 2018 beviste de at oralt inntak av antibiotika, innenfor en liste på fem ulike typer, gjorde personene assosiert med en 1.3 til 2.3 ganger økning i risikoen for å utvikle nyrestein.

Risikoen skal være størst for de yngste og den skal være slik i fem år etter inntak av slik antibiotika.

Verst når man er yngst

Kanskje tenker man at det er mindre farlig at barn får nyrestein, men realiteten viser seg å være motsatt.

Tasian advarer om at jo tidligere man får nyrestein, jo større sjanse har man for å få langvarige helseutfordringer eller en mer alvorlig variant av sykdommen.

Barn takler varme dårligere enn voksne. Da kan de også lettere få nyrestein, tror forskerne. Foto: August Frank / AP / NTB

Og jo flere ganger man får det, jo større sjanse har man for å utvikle en innsnevring i urinrøret, forteller barnesykehus-urologen Christina Carpenter til NBC News.

Faktisk melder National Kidney Foundation at barn som har hatt en nyrestein faktisk har hele 50 prosent sjanse for å utvikle ny innen fem til syv år.

I Norge ser det ikke ut til å være noen alarmerende utvikling per nå. Fra 2020 til 2022 gikk faktisk antall pasienter mellom 0 og 16 år med nyrestein ned fra 86 til 59 stykker. Forekomstene over 16 år gikk derimot opp fra 5533 til 6139 stykker.

Det viser tall som Helsedirektoratet har hentet ut fra Norsk Pasientregister for ABC Nyheter.

Likevel kan artikkelen fra USA være en grei påminnelse om å holde et øye med barnet ditt i sommer. Symptomene kan være ganske udefinerbare, som at barnet klager på magevondt. Og et særlig viktig tips er å passe på vanninntaket. Urinen skal være farget som lys lemonade, ifølge Carpenter.