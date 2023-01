Hvilket navn er mest populært i Norge?

SSB har en årlig navnestatistikk, og ut i fra den kunne man se at Nora og Noah/Noa var de mest popuære navnene i 2021. I 2018 var det Emma og Lukas/Lucas.

Hele 369 jenter fikk navnet Emma i løpet av 2021. Nå er dette faktisk årtusenets mest brukte jentenavn.

Lukas er det mest brukte guttenavnet de siste ti årene, og i 2021 var det 364 gutter som fikk dette navnet. Lurer du på hvor vanlig ditt navn er, kan du sjekke det raskt og enkelt på SSB sine nettsider.

Foto: Alma er et navn i sterk vekst. / Foto: Skjermdump fra SSB

Her skriver du inn for- eller etternavnet ditt og trykker enter. Søker man for eksempel på et veldig vanlig guttenavn som Jonas, kan man se at det er over 14 000 menn som har dette som fornavn.

Søker man på jentenavnet Alma, som spås å bli populært i år, kan man se at det er 3396 kvinner som har dette som første fornavn.

