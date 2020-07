Åpenhjertig Sandmæl om tøff barndom: – Fikk håret påtent

I kveldens «En kveld hos Kloppen» på TV 2 snakker økonom og TV-profil Silje Sandmæl (41) åpent om hvordan det var å vokse opp i drabantbyen Romsås i Groruddalen i Oslo. Hit flyttet hun da hun var fem år sammen med moren da foreldrene skilte seg.

Sandmæl forteller at det var mye gjenger og mange bråkemakere der oppe, og hun fikk det etter hvert svært vanskelig.

– Det var flere som ikke var veldig snille mot meg eller andre. En gang fikk jeg håret mitt påtent. Jeg ble også truet mye. Guttene sa at de skulle voldta og drepe meg. Sånne trusler går inn på deg når du er tenåring. Jeg ble aldri sparket eller slått, heldigvis, men jeg ble dyttet rundt og truet. Jeg var ganske ofte redd, minnes hun.

Silje Sandmæl er forbrukerøkonom i DNB og økonomisk rådgiver i programmet Luksusfellen på TV3. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Sandmæl opplevde gjentatte ganger å bli truet når hun gikk gjennom butikksenteret for å komme til T-banestasjonen. Hun fikk slengt bemerkninger etter seg og ble skubbet på gata. Til slutt tok familien affære og satte inn tung skyts: storebroren.

– Broren min bodde hos pappa, og flyttet senere til mamma og meg. Det var først da han dukket opp at det ga seg. Han er seks år eldre, og en folk ikke ville kødde med. Mamma tok også affære. Uten at jeg skal gå for mye inn på det, kan det hende hun måtte løfte noen opp etter veggen, flirer hun.

Den profilerte økonomen forteller at hun har valgt å være åpen om mobbingen hun ble utsatt for for på den måten forhåpentligvis kunne hjelpe andre som kjenner seg igjen i det hun opplevde.

– Jeg har forstått at jeg har en historie og en erfaring som kan bidra til at andre får det bedre. Jeg er ikke bare tall. Da jeg i Dagbladet Magasinet åpnet meg om smellen jeg hadde gått på, fikk jeg kanskje tusen meldinger fra folk som takket meg, sier hun, og fortsetter:

– Derfor håper jeg at denne åpenheten kan hjelpe andre. Man må snakke om det som er ubehagelig for å få en slutt på det.