Bilde viser en replika av Marconi-maskinen som Titanic var utstyrt med. Foto: Wikimedia

Da Titanic forlot havnen i Northampton i England for å ta jomfruturen over Atlanteren, var det én enkel nyutviklet gjenstand som skulle sørge for at man i ettertid fikk høre historien direkte fra overlevende. Hadde det ikke vært for den, ville trolig ingen overlevd ulykken.

I 1912 var de fleste passasjerskip utstyrt med siste skrik innen teknologi, trådløs telegraf. Giganten RMS Titanic var intet unntak. Om bord i skipet hadde mannskapet tilgang på en Marconi-telegraf som de kunne kommunisere med innad og utad skipet. En luksus passasjerer på første klasse også kunne benytte seg av i sine egne lugarer. Telegrafen mannskapet brukte skulle bli livreddende for 705 personer da skipet støtte på et isfjell natt til 15. april 1912.

Mottok dødssignalene



Det var irsk-italienske Guglielmo Marconi som pionerte trådløs skipskommunikasjon. Ideen fikk han under en konferanse i 1895. Ifølge Science Museum skulle det ta knappe to år fra han kom på ideen, til den trådløse Marconi-telegrafen sto klar til bruk.

Guglielmo Marconi fikk ideen bak Marconi-telegrafen under en konferanse. Foto: Wikimedia

Kommunikasjonen fungerte ikke som en telefon hvor man kunne kommunisere direkte med én mottaker. All kommunikasjon ble sendt ut på samme frekvens og ble derfor mottatt av alle skip innen signalets rekkevidde. Siden Titanics signal gikk over samme frekvens som alle andre skip, samt sine egne passasjerer på første klasse, ble linjen så stappet av kommunikasjon at advarsler om isfjell gikk ubemerket hen. Bortsett fra på nattestid, da koblet mange mannskap av linjene på sine skip og var frakoblet for natten. Det var nettopp da Titanic støtte på et isfjell midt på den beksvarte og stille Atlanteren. Skipet RMS Carpathia var fremdeles på linjen, og mottok derfor nødsignalet fra Titanic.

Kan gå tapt i kollaps



Da dampskipet rakk fram til Titanic hadde skipet allerede gått ned, og passasjerer fløt rundt i redningsbåter og på rester av vraket. Mannskapet om bord på RMS Carpathia berget så mange mennesker de kunne, men mange frøs ihjel.

18. april 1912, tre dager etter Titanic sank, gikk RMS Carpathia i land i New York med 705 overlevende. Hadde det ikke vært for radiosignalet hadde ikke dampskipet nådd fram i tide, og samtlige av de 2217 om bord i Titanic ville ha omkommet.

Ifølge nyhetsbyrået AP befinner marconi-telegrafen som ble brukt til å sende ut nødsignalet seg fremdeles i vraket av Titanic på bunnen av Atlanteren. Nå jobbes det på spreng med å berge den historiske maskinen.

– Marconi-maskinen er på et svært utsatt sted som innen kort tid vil komme til å kollapse, forteller Bretton Hunchak, president for selskapet RMS Titanic Inc. til AP.

En ekspedisjon i 2019 kunne nemlig avsløre at Titanics tak er i ferd med å gi etter og kollapse. Hvis ikke telegrafen blir funnet og berget ut i tide vil den gå tapt.

Det amerikanske selskapet Premier Exhibitions eier mesteparten av Titanic-relikviene. Det er også de som forsøker å berge Marconi-telegrafen til sin utstilling. I skrivende stund har de over 5.500 gjenstander utstilt i forskjellige land.

