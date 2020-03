Dag Erik Pedersens største tap: – Sorgen vil alltid være der

Dag Erik Pedersen har opplevd mye suksess, både som tidligere proffsyklist og som programleder for en rekke TV-program, blant annet «Mesternes mester». I tillegg har han ledet en rekke OL- og VM-sendinger for NRK samt mange andre sportsbegivenheter.

Dag Erik Pedersen ledet også TV-aksjonen i NRK to ganger, i 2005 og 2006.

– Det er så vondt



Men for et halvt år siden skjedde det utenkelige. Hans eneste sønn valgte å avslutte livet. Familien var helt uforberedt.

– Den sorgen etter å miste sønnen din, alt annet fortoner seg som en flis i fingeren. Det er så vondt at du må oppleve det, for å forstå hvor jævlig det er, forteller han i et større intervju til NRK.

Det tragiske dødsfallet skjedde bare uker før han skulle i gang med innspillingen av en ny sesong av TV-suksessen «Mesternes Mester». Først tenkte han at det var umulig å gjennomføre, men fikk støtte av familien, produksjonstemaet og deltagerne.

Takker døtrene



I dag takker han spesielt sine to døtre for støtten i den vanskelige tiden. De var begge sammen med faren under innspillingen.



– Uten døtrene hadde jeg ikke klart meg denne høsten, sier Dag Erik Pedersen til NRK.

60-åringen er fire ganger kåret til årets programleder i kategorien nyheter og sportsprogramleder i Norge. I 2008 ble han utnevnt til ambassadør for fremmedspråk i Norge som en del av den europeiske kulturprisen i 2008.

I 2009 ble han æresambassadør for Kreftforeningen, og Larvik kommune gav han Hedersprisen 2009.

Skrev sanger med Teigen



På begynnelsen av 1980-tallet hadde Pedersen en karriere som popsanger og utga to singler og et album. Han har skrevet flere låter med nå sin nå avdøde venn Jahn Teigen, blant andre «Gi meg fri», «Overalt» og «Wheels in Motion».

(Om du har det vanskelig eller kjenner noen som har det vanskelig, be om hjelp! Ring en venn, snakk med familien din, gå til fastlegen eller ring Mental Helses hjelpetelefon: 116 123, Røde Kors: 80033 321 eller Kirkens SOS: 22400040.)