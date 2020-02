– I badekaret deres lå en fremmed mann. Han lignet på et skjelett trekt med hud. Gammel, grå, ustelt og skallet, forteller Maurice Gluck til nyhetsbyrået AP.

Faren strakte ut armene i håp om å få en klem, men synet skremte Maurice.

– Jeg løp av sted oppløst i tårer, forteller han.

Den kvelden var det faren som ønsket Maurice god natt, og da han våknet neste morgen satt det en kvinne ved siden av sengen hans. «Dette er moren din, Helen. Hun har akkurat kommet tilbake fra krigen», fortalte faren.

– Jeg var overlykkelig. Plutselig hadde jeg både en mamma og en pappa, forteller

Den internasjonale holocaustdagen Mandag er Den internasjonale holocaustdagen til minne om de tyske nazistenes folkemord på jøder og andre minoriteter før og under

andre verdenskrig, opprettet av FN i 2005. Dagen blir markert 27. januar, datoen da Den røde armé frigjorde de rundt 7000 tilbakevendte og overlevende fangene i den største konsentrasjonsleiren Auschwitz-Birkenau i okkuperte Polen.

Gluck.

Men kvinnen som satt ved Maurices seng var ikke moren hans.

Året var 1942. Belgiske Maurice Gluck (81) var bare tre år gammel da foreldrene forlot ham i hjemmet til en kristen familie i Brussel. De hadde allerede innsett at håpet var ute for dem selv. Men guttens liv kunne de kanskje redde. Kort tid etter ble de begge arrestert og sendt til Auschwitz.

Glemte hvem han var

Årene gikk og Maurice glemte morsmålet sitt jiddisk. Omsider glemte han også at foreldrene eksisterte. Han visste ikke at moren allerede var død og at faren ble sendt fra konsentrasjonsleir til konsentrasjonsleir som arbeidsslave.

Faren befant seg i den tyske leiren Buchenwald da de sovjetiske troppene kom i 1945. Kort tid etter dukket en syltynn, skallet mann opp på trappen til familien Van den Stock og Maurice. Han ville ha sønnen sin tilbake. Gjenforeningen ble et traumatiserende minne for fem år gamle Maurice.

En hvit løgn

Først flere år senere, på Maurices bar mitzvah, forsto han at kvinnen faren hadde med seg hjem i 1945 ikke var moren hans.

– Moren min satt seg ned ved siden av meg og sa «nå som du er gammel nok til å få vite sannheten klarer jeg ikke holde det for meg selv lenger. Jeg er ikke moren din, jeg er din mors søster». Den natten hadde jeg mareritt, forteller Gluck.

Neste morgen slo han armene rundt tanten og sa at i hans øyne vil hun alltid være hans mamma.

Hans biologiske mor Sara døde, som over én million andre jødiske mennesker gjorde, i konsentrasjonsleiren Auschwitz-Birkenau i Polen. Hennes søster Helen overlevde og bestemte seg for å oppdra nevøen som sin egen.

Hun giftet seg omsider med Glucks far og sammen flyttet de tre til Israel. Sammen fikk de to barn, og i dag er det bare Gluck og hans søsken som lever.

75-årsjubileum

Mandag 27. januar er det 75 år siden frigjøringen av Auschwitz. I sammenheng med Holocaustdagen deltar Gluck og 74 andre i et fotoprosjekt til minne for ofrene. Utstillingen er en del av Israels offisielle minnesmerke Yad Vashed, og skal åpnes av Tysklands forbundskansler Angela Merkel.

