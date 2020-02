– Den siste transporten var den første transporten som ikke gikk rett inn i gasskammeret. Vi overlevde fordi nazistene stoppet gassingen bare to eller tre dager tidligere.

På denne siste transporten fra en arbeidsleir i Novaky i Slovakia til Auschwitz satt to år gamle Eva Umlauf sammen med sin far og gravide mor. Det var november 1944 og nazistene visste at de var i ferd med å tape andre verdenskrig.

Ble værende i leiren

Det var kun Eva og moren Agnes som overlevde. Faren så de siste gang da de gikk av toget i Auschwitz. Foto: Privat/AP

Da de sovjetiske soldatene marsjerte inn i Auschwitz 27. januar 1945, lå Eva på sykestua. En medfange som var barnelege ba moren Agnes om å glemme henne. «Hun kommer ikke til å overleve» var beskjeden.

Men moren ga ikke opp. Etter frigjøringen ble hun værende i leiren to uker. Der fødte hun Evas søster Leonore, og sommeren 1945 tok hun begge jentene med seg tilbake til Trencin i Slovakia.

– Det var bare moren min, søsteren min og jeg som overlevde. Vi så faren min for siste gang da vi gikk av toget i Auschwitz, forteller Umlauf.

Sammen levde de et tilsynelatende normalt liv, men de snakket sjelden om holocaust. Først da klassekameratene reiste på ferie hos besteforeldre, merket hun at noe manglet.

– Det var da jeg for første gang merket at vi var annerledes, at noe manglet. Og kanskje det er det som er den store forskjellen. Vi følte de drapene på kroppene, men vi hadde ingen graver å gå til, ingen papirer, ingenting.

Merket for livet

I dag har Umlauf ingen minner fra tiden i konsentrasjonsleiren, men Auschwitz har kastet en mørk skygge over barndommen.

Den internasjonale holocaustdagen Mandag er Den internasjonale holocaustdagen til minne om de tyske nazistenes folkemord på jøder og andre minoriteter før og under

andre verdenskrig, opprettet av FN i 2005. Dagen blir markert 27. januar, datoen da Den røde armé frigjorde de rundt 7000 tilbakevendte og overlevende fangene i den største konsentrasjonsleiren Auschwitz-Birkenau i okkuperte Polen.

– Jeg husker ikke noen av opplevelsene, men Auschwitz har preget meg hele livet, forteller hun.

Ved ankomsten ble den lille jenta i likhet med alle andre merket for livet, og hun fikk tatovert fangenummeret A-26959 på den tynne armen. Nummeret er fortsatt synlig. Hun husker det ikke selv, men har i ettertid blitt fortalt at hun besvimte da nåla traff huden.

I 2016 publiserte hun selvbiografien «Nummeret på underarmen er like blått som øynene dine», en tittel hentet fra et dikt en venn skrev til henne.

Hun husker det ikke selv, men da nazistene satte nåla i huden til to år gamle Eva Umlauf besvimte hun. Foto: Matthias Schrader/AP

– Man kan føle de døde

Etter hvert valgte Eva å studere medisin i Bratislava og i 1967 flyttet hun til Tyskland. Der giftet hun seg med en polsk overlevende fra holocaust og fikk tre sønner.

Mandag planlegger hun i likhet med mange andre tidligere fanger å besøke Auschwitz for å delta i 75-årsmarkeringen for frigjøringen.

– Man kan føle tomheten der. Man kan føle de døde. Man kan føle den brente jorda, at noe forferdelig skjedde der, sier Eva Umlauf.

– At vi overlevde er et mirakel.

