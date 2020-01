Jeg klarer ikke å snakke med min samboer om situasjoner og forskjellige ting jeg ønsker å gjøre og som han ikke er enig i. Da blir han alltid taus og setter opp et overgitt utrykk. Deretter blir han ofte taus og mutt i flere dager, noen ganger uker. Jeg orker ikke å ta det opp igjen,for da blir han taus på nytt. Det skal liksom bare gli vekk av seg selv. Vi har vært sammen i 19 år, og dette blir verre og verre. Jeg vet ikke hva jeg skal si eller gjøre. Han blir så avvisende i kroppsspråket, noe også mine venner og familie har merket og erfart. Det er som han føler seg truet av alle, og blir fornærmet og bitter for rett og slett ingenting. Dette tar sånn på at jeg ofte tar meg i å tenke på å gå fra ham. Jeg blir så nedtrykt og sliten av dette.

Har du noen råd?

Kvinne (60+)

ABC Nyheters psykolog Danielle Legland svarer:

Hei,

Takk for ditt spørsmål. Jeg er ganske sikker på at dette kan være en kjent problemstilling i mange parforhold. Når man ser tilbake, kan man nesten ikke huske når og hvordan det ble slik at kommunikasjonen opphørte.

Jeg vil først og fremst oppfordre deg til å tenke tilbake på nettopp dette – har det alltid vært slik, eller har det vært en endring i hans kommunikasjonsmønster? På den måten kan det være lettere å spore opp i hva som har skjedd.

Når dere har vært sammen i mange år, setter kommunikasjonsmønstre seg paret i imellom. Det blir en slags taus enighet om at «sånn håndterer vi det som er vanskelig». I deres tilfelle er dette når dere ikke er enige. For hver gang du går med på at det er slik dere løser det, så forsterker det også på sett og vis regelen. Det blir dermed en ond spiral det er vanskelig å komme ut av.

Danielle Legland er ABC Nyheters psykolog. Foto: Kathleen Buer / ABC Nyheter

Du skriver at du ikke orker å ta dette opp med han, eller forklare han hva denne atferden gjør med deg og hvordan det påvirker emosjonelt. Det er dermed ikke sikkert han er klar over ringvirkningene det har på din livskvalitet. Det er vanskelig å lære en gammel hund nye triks er det et ordtak som sier. Men det er ikke umulig. Dessuten kan din respons på han være med på å dyrke usikkerheten hans som du beskriver. Slik jeg ser det er det å ta det opp med han eneste måten å komme videre på. Gode råd da er å gjøre dette på en ikke-konfronterende eller dømmende måte, samtidig som du får frem at du ikke kan ha det slik mer. Vær åpen for at det er noe du kan jobbe med i forholdet også, for som regel er ingen av oss feilfrie.

Dersom du tror han ville være motivert for å oppsøke parterapi ville den eksterne påvirkningen nok vært gunstig i deres tilfelle.

Jeg ønsker dere begge lykke til!

