Det var egentlig et panikkfylt øyeblikk som gjorde Svein Østvik til Charter-Svein

– Datteren min sier «hadde det ikke vært for meg, så hadde ikke du vært kjendis, pappa»! Hahaha!

– Jeg har akkurat knekt sammen i ryggen. Jeg har stressa mye i det siste, så nå fikk jeg en smell.

Svein Østvik, kanskje best kjent som Charter-Svein, forteller at han må være i bevegelse mens han snakker med ABC Nyheter.

– Jeg har hatt skoliose i mange år nå, så jeg klarer ikke å sitte stille i telefonen. Du har sikkert sett disse gamle mennene som går med skjev rygg? Sånn går jeg nå. Hahaha!

Den karakteristiske, høylytte latteren varmer opp røret. Ikke langt ut i samtalen, er det likevel en mer alvorlig Svein Østvik som forteller at av og på- ryggsmertene som oftest kommer i forbindelse med jula og andre høytider når han stresser for mye.

– Jeg har prøvd å være litt for «perfekt» i det siste, så nå måtte jeg jekkes ned litt. Men alt sitter i hue, mener Svein.

– Mistet troen på meg selv

I manges øyne er Svein Østvik den utadvendte artigperen som viser seg frem på TV - helt uten filter. Moroklumpen som synger Kongen av Mallorca for full hals.

Men bak det klovneaktige uttrykket, ligger det en reflektert 57-åring som bærer på langt mer bagasje enn den han drar med seg på chartertur.

– Jeg er en veldig todelt person. Full av ablegøyer og liv, og så er det den

filosofiske og søkende siden av meg, sier han.

Svein har alltid skrevet dikt, og gitt ut boken «Sveins verden». Da han var 15-16 år var det alltid han som ble sittende og trøste jentene som hadde kjærlighetssorg.

– Jeg har alltid vært en person som alle har tømt seg for mentalt, og jeg har ofte fått høre at det er så godt å snakke med meg fordi jeg forstår så mye.

Samtidig har Svein båret på mye vanskelig selv. Ting han burde ha åpnet seg opp om og bearbeidet tidligere.

I 20-årene gikk han på skuespillerlinje, det var karrieren han ville satse på. Men av tunge grunner han ikke ønsker å snakke om, gikk ikke det som planlagt.

Han følte også på press hjemmefra, og var gjennom flere utfordringer med sine foreldre.

– Fatter'n hadde veldig høye forventninger til meg. Jeg mistet søvn og troen på meg selv.

Flere år senere ble han forsonet med faren. Men livet før og etter har vært preget av mye alkohol, og en angst for å ikke komme ut av alt det destruktive.

– Kampen min har hovedsakelig vært alkohol, den har vært både venn og uvenn. Altfor mange ganger har jeg vært så full at jeg har “mistet det”, og ting har sklidd helt ut.

Svein Østvik er mer enn bare Charter-Svein. Foto: Celile Güzelce

– Drilla på å ha det vanskelig

Svein har tre barn som han også har båret på mye vond samvittighet for.

– Jeg gjorde mange feil som nybakt pappa. Det er så mange ting jeg skulle ønske at jeg hadde gjort bedre da. Men jeg har et godt forhold med dem i dag. Nå er det viktig for meg at de skal føle at jeg er et trygt sted for dem å være, at de kan komme til meg når de har det både godt og vondt. Jeg tåler å bli snakket til av ungene, de vet at de kan ta opp ting med meg om de behøver det.

– Nå vil jeg bare være en god pappa resten av mitt liv.

Svein har drukket når han har hatt det vanskelig, men også mye når han har hatt det veldig bra.

– Mange drikker seg fort ned, man tror man drikker for å slukke problemer, men det starter gjerne med en god følelse. Man drikker kanskje mer når man har det bra. Slik har det ofte vært for meg, jeg mestret ikke det å ha lykkefølelse i kroppen, klarte ikke å håndtere det. Jeg har mye større vanskeligheter med å holde meg fra alkohol hvis jeg har opplevd noe fint. Jeg er drilla på å ha det vanskelig. Ha-ha!

Men for noen år siden tok Svein grep om alkoholproblemene. Han er ikke avholds, men det er slutt på de store fyllekulene. Han har gått syv år i terapi, og gjennom en bok oppdaget han den såkalte Silvametoden, som i korte trekk dreier seg om mentaltrening og stressmestring. Han bruker meditasjon for å nullstille seg.

– Jeg måtte finne bakgrunnen for at jeg har vært så destruktiv. Jeg har også tatt tak i rastløsheten min. Jeg sover omtrent ikke, men nå jobber jeg med å lære meg det, forteller Svein.

Svein Østvik sammen med Hilde Skovdal, også kjent fra Charterfeber. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Starten på Charterfeber

I august 2005 var Svein nyskilt. Med delt foreldreansvar hadde han barna hos

seg halvparten av tiden. Lørdager dro han dem ofte med seg til Asker for å besøke venner.

En sommerdag leker barna til Svein, som da var 2,5, fire og seks år, ved fontenen på Asker torg. Svein sitter og drikker kaffe mens han filosoferer over livet.

Plutselig ser han ikke sin to år gamle datter noe sted.

– Jeg fikk panikk og ropte til sønnene mine «hvor er Ylva!». Så begynte jeg å

løpe vilt rundt og lete.

Det ender heldigvis med at han finner datteren sin inne på Narvesen ved en fryseboks.

– Der stod hun og pekte mens hun sa «is, pappa!». Haha!

Mens han holder datteren sin og snur seg, står et kamerateam fra NRK bak ham og filmer. De er i Asker for å spille inn et program om etikk, og spør

forbipasserende om hvor viktig de mener det er å hedre sin mor og far.

Svein får mikrofonen opp i ansiktet.

– Da var så jeg full av adrenalin at kjeften min gikk som et uvær! Til slutt lo lydmannen seg ihjel. Haha!

Det skulle bli starten på Svein Østviks reality-reise.

Produsent Morten Skovdahl hadde nemlig lagt merke til Svein, og en dag ringte

de fra TV3. Skovdahl var på jakt etter deltakere til et realityprogram som

skulle hete «Charterfeber: Alenepappaer i Syden». Svein ble

invitert på audition, og resten er rasende festlig TV-historie.

– Datteren min sier «hadde det ikke vært for meg, så hadde ikke du vært kjendis, pappa»! Ha-ha-ha! Det er faktisk helt riktig.

– Kunne ikke være kjedelig i Syden

Svein kasta seg i det med full energi:

– Jeg kunne ikke gå rundt på TV i Syden og være kjedelig. Jeg er en person

som tør å by på meg selv. Så det falt veldig naturlig når kamerafolka begynte å

le og gi tommel opp, det var bare gøy, forteller han.

Svein mener at den første Charterfeber-sesongen var full reality uten regi.

– Vi handlet spontant på hele turen - jeg digga det, haha!

Dagen etter premieren på TV3, våknet Svein til et oppslag i Dagbladet med 20

tegneserie-bobler som inneholdt ulike utsagn fra 57-åringen i første episode.

– Telefonen ringte og ringte, jeg var i alle kanaler. Det kan godt hende folk

tenkte at jeg var gæren, men jeg hadde tenkt at jeg skulle drive med

underholdning fra jeg var ung, og at jeg nå fikk muligheten til det.

– Hvor gøy er det å begrense seg selv på underholdningsprogram? Hahaha!

– Ser aldri på meg selv på TV



Svein endte opp med å delta i til sammen fem sesonger av Charterfeber. Senere

har han vært med i en rekke andre realityshow, blant annet 71 grader Nord

Kjendis, Camp Kulinaris, 4 stjerners middag, Praksisjobben og Sangstjerner. I

tillegg har han hatt mindre biroller i filmer og serier, blant annet Hotel Cæsar.

Rett over nyttår er han aktuell på reality-stien igjen. Denne gangen i Farmen Kjendis.

– Det er noe av det aller råeste jeg har vært med på, fordi det inneholdt absolutt alt, både fysisk og psykisk.

Ikke en eneste gang har han meldt seg på et TV-program selv, bedyrer Svein:

– Jeg får bare telefoner fra produsenter som spør om jeg vil være med på show. Jeg har sagt ja i mange år, men jeg har begynt å si nei litt oftere, for å hvile. Men hvis man gjør det bra på TV, får man en del eventjobber i kjølvannet av det, derfor er det litt skummelt å si nei for mye. Da mister du muligheten til å få jobb i hverdagen.

Når en reality-produksjon er over, drar Svein hjem uten å bry seg så mye mer om den.

– Jeg ser aldri på meg selv på TV! Haha! Det ække så farlig. Jeg vet jo åssen menneske jeg er. Noen mennesker klarer ikke sånne typer som meg, men det har jeg levd med i 50 år. Når man er litt utenfor stien, lager folk sine egne oppfatninger. Hvis jeg hadde begynt å lese all kritikk om meg selv, og begynt å tro på det, hadde jeg blir gær'n, bedyrer han.

Svein er klar over at han nærmer seg 60 år, han har ikke tid til å være usikker på seg selv.

– Ofte dømmer man seg selv for den minste ting, en indre stemme av redsel og frykt stopper deg opp. Men når man merker at det er 20-30 år igjen å leve, så må man tørre å leve det livet man en gang drømte om.

Elsker å være nisse

Han venter altså ikke til han er 66 for å gjøre som han vil.

Skuespiller-Svein står på scenen med julecabaret for tredje året på rad, reality-Svein er i 2019 med i Farmen Kjendis, show-Svein er julenisse i barnehager og på julebord.

– På fredag skal jeg delta på to julebord på en kveld. Da skal jeg overraske med å være nisse, så skal jeg ta av meg kostymet og synge Kongen av Mallorca og tulle litt. Det blir jævla moro! Ha-ha! Jeg elsker å være nisse, erru gær'n!

For det er fremdeles slik at show og ablegøyer i passe porsjoner gir ham glede energi.

Et halvannen times telefonintervju gjorde visst god for kroppen, det også.

– Jeg er nesten bra i ryggen nå, så dette var god terapi! Hahaha!