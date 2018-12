Unike bilder av verdens siste urfolk

I tillegg til å øke det globale fokuset på urfolk, ønsker Nelson å gjøre nåværende eller tidligere medlemmer av stammene stolte av kulturen sin, ettersom det også kan gi en økning i antall medlemmer per stamme.

Et eksempel på dette er Vest-Mongolias stamme Kazahk. Nelson fotograferte dem for en bok i 2013, og fikk god respons på verdensbasis.

Flere opprinnelige medlemmer av urfolket hadde forlatt Kazahk til fordel for et byliv, men returnerte til stammen og deres tradisjoner som følge av portrettserien og de reaksjonene den ble møtt med.

Les også : Argentina gir populært turistområde til urfolk