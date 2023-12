Den prisvinnende skuespilleren Ingar Helge Gimle (67) skulle egentlig stått på scenen på Chat Noir i høst, i forestillingen Evig Ung. I stedet er han sykemeldt og rekonvalesent.

Det fordi han i sommer, mens han spilte tennis, fikk et hjerteinfart.

Det avslører han til Klikk.no.

Preget

– Jeg følte meg uvel, og min motspiller foreslo å kjøre meg til Volvat. Da jeg satte meg inn i bilen, ble jeg plutselig mye dårligere, jeg ble kvalm, begynte å svette og fikk så voldsomme smerter i brystet at jeg måtte ut av bilen og legge meg ned på gata, forteller Gimle åpenhjertig.

Ambulanse ble så tilkalt og skuespilleren ble fraktet til sykehuset og rett inn på operasjonsbordet.

Hendelsen har preget skuespilleren de siste månedene, og kaller hendelsen «virkelig skummel».

Ta smerten i brystet på alvor

Overfor Klikk.no anbefaler Gimle nå folk som kjenner en trykkende smerte midt i brystet å ta det på største alvor. Spesielt hvis du er mann og i midten av 60-årene.

– Kvinner er flinkere, mens vi menn kan være litt teite og tenke at dette er noe som går over. Vi legger oss på sofaen, og så kan det være for sent. Jeg kjente bare at lungene mine ble litt såre, som om jeg hadde løpt etter trikken, men uten å bli andpusten. Men så kom det noen voldsomme greier. Det var som om en elefant satte seg på brystet mitt, forteller han.