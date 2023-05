I en ny studie har forskere utforsket effekten av internettbruk blant eldre mennesker som et middel til å forebygge demens. Studien konkluderer med at eldre personer som regelmessig bruker internett har nesten halvparten så stor sannsynlighet for å utvikle demens sammenlignet med de som ikke er regelmessige brukere av internett.

Det skriver Medical News Today.

Studien ble publisert i Journal of the American Geriatrics Society tidligere i mai og flere forskere står bak.

Eldre som bruker internett regelmessig reduserer risikoen for å utvikle demens med 43 prosent sammenlignet med de som ikke gjør det. Til tross for resultatet advarer forskerne mot å bruke for mye tid på nettet.

I studien ble den kognitive helsen til over 18.000 personer mellom 50 og 65 år analysert gjennom opptil 17 år. Ved studiens slutt hadde 4,68 prosent av deltakerne fått demensdiagnoser.

Idealtid

Studien viser at det finnes en tidsbegrensning forbundet til positiv effekt når det gjelder internettbruk og demens. Ifølge studien har opptil to timers internettbruk daglig best effekt for å redusere risikoen for demens blant eldre.

Ved å ikke bruke internett i det hele tatt eller bruke mer enn to timer daglig på nettet kan risikoen for å utvikle demens øke, men i studien påpekes det at det ikke er samlet nok data for å konkludere med sikkerhet når det gjelder dette.

Kan ha andre effekter

Ifølge doktor Scott A. Kaiser ved Stillehavsinstituttet for nevrovitenskap i USA ser det ut til at den kognitive evnen holdes i sjakk ved å blant annet benytte seg av internett.

– Vi vet at ved å lære nye ting og holde seg kognitivt engasjert er avgjørende for å beskytte hjernen vår og redusere risikoen for demens, sier han til Medical News Today.

Kaiser har ikke deltatt i studien, men kommenterer den som ekspert. Samtidig advarer han om at for mye internettbruk kan ha andre effekter på helsen til eldre.

Han opplyser at eldre som bruker for mye tid på sosiale medier kan få et negativt bilde av det å bli gammel og at dette kan påvirke vedkommendes selvtillit i negativ forstand.

For mye internettbruk kan også føre til en usunn stillesittende livsstil.

– Kan utforskes videre

Doktor Snorri Bjørn Rafnsson ved Universitetet i Vest-London i Storbritannia sier at funnene i studien byr på ytterligere forskning på internettbruk og helse blant eldre.

– Hva er årsakene til at noen eldre voksne kan bruke for mye tid på nettet? Er de ensomme? Sosialt isolert? Hvilke andre potensielle kognitive eller fysiske risikoer kan de ha? På den annen side, hva skjer blant de som ikke bruker internett i det hele tatt? Jeg tror dette er spørsmål som kan utforskes videre i fremtidige studier, sier han.