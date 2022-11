Ny forskning: Proteinfunn kan hjelpe med lungekreftbehandling

En ny internasjonal studie kan ha funnet en måte å forutsi sjansen for å overleve lungekreft – og trolig utvikle en ny behandling

Forskerne håper også at studien kan bidra til å diagnostisere lungekreft tidligere, skriver Sky News.

Høye nivåer av protein øker sjansen for overlevelse

Studien, som var et samarbeid mellom University of Edinburgh, University College London, University of Cantabria, det spanske nasjonale forskningsrådet og Mayo Clinic i USA, identifiserte et protein som kilde til funnene.

Forskerne mener nivåer av proteinet TLR2 kan forutse hvor høy sjanse du har for å overleve lungekreft. De med høye nivåer i tidlig stadium av lungekreft ble funnet å ha økt overlevelse sammenlignet med de med lavere nivåer.

Funnene kan også bidre til å identifisiere sykdommen tidligere og forbedre folks sjanser for å slå sykdommen, sier forskerne.

Dette fordi TLR2 er knyttet til noe kalt senescens, hvor celler slutter å vokse og skiller ut kjemikalier og andre proteiner som utløser varselssignaler og forsvar mot kreft. Disse aldrende cellene dukker opp i tidlig stadium av lungekreft, men ikke sent, noe som tyder på at de forhindrer progresjon av sykdommen.

Per nå er sjansen for å overleve fem år etter å ha blitt diagnosistert med lungekreft på et sent stadium seks prosent. Til sammenligning er den på 50 prosent når kreften oppdages tidligere.

Klarte å redusere veksten av svulst

Forskerne har også testet en medikamentforbindelse på mus som aktiverte TLR2, og klarte å redusere veksten av svulsten.

– Jeg synes disse resultatene er veldig spennende, sier Fraser Millar, en foreleser i luftveismedisin ved University of Edinburgh.

– Veldig lite er kjent om biologien til tidlig lungekreft, og ved å forstå denne prosessen mer, har vi identifisert en mulig ny behandling for denne ødeleggende sykdommen, legger han til.

Kliniske studier må imidlertid til for å bekrefte om stoffet som aktiverte TLR2 i mus også er effektiv hos mennesker.

Forskernes funn er publisert i tidsskriftet Cell Reports.