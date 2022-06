Kreft-medisin kurerte samtlige forsøkspersoner

Kreftforskerne er over seg av begeistring etter at et forsøk med en medisin på en gruppe av 18 pasienter har gått historisk bra.

Medisinen virket på samtlige pasienter.

Det skriver britiske The Mirror , som siterer New York Post.

Kreften forsvant nesten uten bivirkninger



Forsøket ble foretatt ved Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSKCC) i New York, og forsøkspersonene var alle mennesker med en type endetarmskreft.

Pasientene ble behandlet med den immunterapeutiske medisinen dostarlimab, som lenge har vært benyttet i behandling av andre krefttyper, med ulikt hell, men aldri denne.

Studien fulgte deltakerne over en periode på ett år, og kreften virker å ha forsvunnet fullstendig.

I tillegg til den oppsiktsvekkende høye effektgraden, vises det også til at pasientene har hatt svært få og små bivirkninger av behandlingen.

– Aldri sett noe virke hundre prosent i kreftmedisinen før

Den amerikanske radiostasjonen National Public Radio (NPR) har intervjuet kreftforsker og lege Hanna Sanoff ved Lineberger Comprehensive Cancer Center ved Universitet i North Carolina om det oppsiktsvekkende forsøket.

– Kan du fortelle oss om din reaksjon da du hørte om resultatet?

– Absolutt. Jeg mener, jeg er utrolig optimistisk. Vi har aldri sett noe virke hundre prosent i kreftmedisinen før.

Sanoff var ikke selv en del av teamet som utførte studien, men har skrevet om den.

Paradigmeskifte



Kreftforskeren forklarer at medisinen dostarlimab tilhører klassen immunkontrollpunkthemmere. Dette er en type immunterapimedisiner som ikke virker direkte på kreftcellene, men hjelper kroppens eget immunsystem til selv å gjøre jobben.

Pasientgruppen i dette forsøket hadde en type endetarmskreft som rammer mellom fem og ti prosent av dem med kreft i denne delen av tarmen.

– Om denne gruppen bare kan få seks måneder med denne behandlingen, og ikke trenge noe annet, vet jeg ikke hvilket ord jeg skal bruke. Paradigmeskifte er ofte brukt, men dette er absolutt virkelig et paradigmeskifte, sier Hannah Sanoff til NPR.

Hun sier hun ikke får seg til å tro at medisinen vil ende opp med faktisk å være hundre prosent effektiv. Men hun håper hun tar feil.