En ny studie, publisert i tidsskriftet Science tidligere denne uken, motbeviser den tidligere oppfatningen at stoffskiftet synker når man blir eldre.

Dermed kan du ikke skylde de ekstra kiloene på lavt stoffskifte når du eldes.

I alle fall ikke før du passerer 60.

Begynner å synke i 60-årsalderen

Ifølge NBC News skal forskere ha funnet ut at stoffskiftet topper seg rundt ettårsalderen. Babyer forbrenner da kalorier 50 prosent raskere enn voksne. Deretter reduseres det gradvis omtrent tre prosent i året til rundt 20-årsalderen.

Derfra holder stoffskiftet seg stabilt til man fyller rundt 60 år. Da vil det gradvis synke, men mindre enn ett prosent årlig.

Forskerne skal ha justert for faktorer som kroppsstørrelse og mengder fettfri muskelmasse. Dette fordi større kropper brenner flere kalorier totalt enn mindre, og muskler brenner flere kalorier enn fett.

Holder seg stabilt gjennom voksenlivet

En av forfatterne bak studien, Herman Pontzer, er førsteamanuensis i evolusjonær antropologi ved Duke University og har nylig gitt ut boken «Burn» om kroppens metabolisme.

Han slår fast overfor NBC at stoffskiftet holder seg stabilt gjennom voksenlivet, og at de ikke har sett noe som tyder på at ting som for eksempel overgangsalderen hos kvinner har innvirkning på dette.

Potzer og kollegaene hans studerte en database med mer enn 6400 mennesker i alderen åtte dager til 95 år, fra 29 land over hele verden. Disse menneskene hadde deltatt i en såkalt «dobbeltmerket vann»-undersøkelse, hvor de drakk vann der noe av hydrogenet og oksygenet var erstattet med isotoper som kan spores i urinprøver.

Pontzer forklarer at ved å beregne hvor mye hydrogen og oksygen du mister per dag, kan de beregne hvor mye karbondioksid kroppen din produserer hver dag.

– Det er en veldig presis måling av hvor mange kalorier du forbrenner hver dag, fordi du kan ikke brenne kalorier uten å lage karbondioksid, legger han til.

Resultatene viste heller ikke endringer i stoffskiftet eller forbrenningen i tenårene eller under graviditet som man tidligere antok. Forskerne fant heller ikke spesifikke forskjeller mellom menn og kvinner etter å ha tatt hensyns til kroppsstørrelse og sammensetning.

– Overraskende funn

Ernæringsfysiolog og seniorforsker ved Universitetet i Pennsylvania, Colleen Tewksbury, kaller den nye studien overraskende.

– Historisk sett har vi trodd at stoffskiftet endret seg med de forskjellige livssyklusendringene som pubertet, graviditet og overgangsalder, og at dette påvirket ernæringsstatus og hvordan vi nærmet oss ting fra et ernæringssynspunkt, sier hun NBC News.

Førsteamanuensis i helse- og bevegelseslære Steven Malin kaller studien opplysende, og mener det beviser at det er mye mer å undersøke på et felt man trodde man allerede visste mye.

Blant annet påpeker Malin at funnene går imot tidligere antagelser om at voksne opplever en nedgang i stoffskiftet i overgangen fra 20 til 30-årene, og at dette kan være en bidragsyter til fedmeepidemien.

Kan gi flere implikasjoner

Pontzer sier at funnene kan gi implikasjoner på hvor mye medisin folk trenger i forskjellige aldre, siden vi på ulike stadier i livet kan metabolisere medisiner annerledes.

I en kommentar publisert med den nye studien, skriver Timothy Rhoads og Rozalyn Anderson, som jobber med geriatri ved Universitet i Wisconsin, at funnene også kan ha implikasjoner for studiet av aldersrelaterte sykdommer.

De antar at nedgangen i stoffskiftet fra 60 år gjenspeiler en endring i vevsspesifikk metabolisme, mer spesifikt den energien som brukes på vedlikehold av kroppen, og at det dermed ikke er tilfeldig at økningen i forekomsten av ikke-smittsomme sykdommer og lidelser begynner omtrent på samme tid i livet.