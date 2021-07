Kvinners alkoholbruk øker – utvikler raskere avhengighet

Alkoholkonsumet til kvinner har økt kraftig det siste tiåret. Historisk sett har menn vært stordrikkerne og dermed hatt mer medisinske konsekvenser av et usunt alkoholkonsum sammenlignet med kvinner. Denne forskjellen er derimot på vei til å jevnes ut, ifølge Psychology Today.

Årsaken tror forskere er endringer i sosiokulturelle miljøer, hvor kvinner som drikker har blitt mer og mer normalisert. Dette er i hovedsak positive endringer, som at flere kvinner er ute i arbeid, men det kan tyde på at det også har hatt noen negative effekter.

For eksempel er unge kvinner mellom 25 og 34 år nå ifølge eksperter med på å dra opp antall dødsfall forårsaket av alkoholrelatert leversykdom. En studie fra 2020 konkluderer derimot med at kvinner i gjennomsnitt dør av leversykdom 2-3 år tidligere enn menn. Forskere antar også at det for kvinner tar kortere tid fra man begynner med et rusmiddel til man blir avhengig av det. Både de psykososiale og medisinske konsekvensene av drikking og alkoholisme kommer dermed raskere for kvinner enn for menn, selv om de kanskje generelt har drukket mindre alkohol og i en kortere periode sammenlignet med menn.

WHO: – «Fødedyktige» kvinner bør ikke drikke alkohol

15. juni i år skapte Verdens helseorganisasjon (WHO) reaksjoner da de publiserte førsteutkastet til en global handlingsplan, som har som mål å lage en verdensomspennende strategi for å redusere skadelig forbruk av alkohol.

I utkastet skrev nemlig WHO blant annet at man burde forebygge at kvinner som er «fødedyktige», eller i fruktbar alder, drikker alkohol. Dette definerte de som kvinner i aldersgruppen 15 til 49 år.

Etter reaksjonene de møtte gikk WHO ut noen dager etter publiseringen med en pressemelding hvor de presiserte at dette bare var at et førsteutkast, og at den skal gjennom flere endringer før den er klar.

Til NRK uttalte WHO også at de denne måneden skal jobbe med et andreutkast av handlingsplanen, og at de da blant annet skal diskutere akkurat hvem de sikter til, og hva de mener når de skriver at man skal forebygge at kvinner som er i en alder der de kan føde barn drikker alkohol.

Økt sjanse for psykiske lidelser

I tillegg til fysiske helseskader forbundet med alkoholbruk, er det også en del psykiske lidelser forbundet med et økt alkoholbruk. Blant annet kobles et høyt alkoholkonsum opp mot psykiske lidelser som depresjon, angst og høyere risiko for demens.

Også her kommer kvinner dårligst ut. Kvinner med et usunt alkoholbruk har større sjanse enn menn for å utvikle psykiske lidelser - spesielt humør- og angstlidelser. En dansk studie viste blant annet at enhver type psykiske lidelser hadde høyere forekomst hos kvinner som i gjennomsnitt drikker tre alkoholenheter per dag, sammenlignet med ikke-drikkere.

Det kan også være omvendt, hvor psykiske lidelser er årsaken til alkoholbruken, og fungerer som en form for behandling eller «selv-medisinering» for folk med angst og depresjon.