Infeksjonslege Gunnar Hasle ved Reiseklinikken mener Folkehelseinstituttets (FHI) råd bidrar til å gjøre det unødig komplisert for folk å bruke munnbind. Blant annet nevner han rådet om å vaske tøymunnbind på 60 grader.

– De fleste vasker går jo på 40 grader, og man kan jo ikke la en maskin gå med bare noen få munnbind i. Hvis håndvask i lunkent vann er nok til å fjerne viruset, burde det være tilstrekkelig å vaske munnbind på 40 grader. Man kan også bare kan henge munnbindet til tørk noen dager, for viruset dør etter tre dager.

FHIs råd om ikke å ta på munnbindet og å vaske hendene før og etter at man tar dem av og på mener han ikke er kritisk. Det er ikke holdepunkter for at indirekte kontaktsmitte er viktig i smittespredningen, og det er viktig at det er så enkelt som mulig å bruke munnbind ute i samfunnet.

Hasle mener ett råd trumfer alle de andre når man bruker munnbind.

– Det viktigste er at munnbindet sitter godt på, at du bøyer til nesebøylen og sørger for at det sitter godt, slik at du puster gjennom munnbindet og ikke fra sidene.

Selv bruker Hasle både hjemmelagde tøymunnbind og engangsmunnbind.

– Jeg må innrømme at når jeg bruker munnbind privat bretter jeg dem sammen og putter dem i lomma til neste gang jeg trenger dem. Det blir annerledes om man arbeider med covid-19-pasienter.

FHI: – Helt enig i at det er viktig at munnbind sitter tett



ABC Nyheter har forelagt Hanne-Merete Eriksen-Volle ved Folkehelseinstituttet påstanden fra Hasle om at FHIs råd bidrar til å gjøre det unødvendig komplisert for folk å bruke munnbind.

– FHI har et fokus på å ha råd som er enkle å etterleve, men det er også viktig at vi gir informasjon om hvordan tiltak korrekt gjennomføres, for å unngå smitte. Det gjør at enkelte råd kan bli litt mer omfattende, enn det noen ønsker, svarer Eriksen-Volle, som er er seksjonsleder ved Resistens og infeksjonsforebygging ved FHI og jobber med munnbind.

– Hvorfor mener FHI at tøymunnbind må vaskes på 60 grader, mens hender kan vaskes i lunkent vann?

– Våre råd om tøymunnbind følger de rådene som er utarbeidet av den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN. I henhold til disse skal munnbind vaskes på minst 60 grader. FHI kjenner ikke til annen dokumentasjon og krav til tøymunnbind enn det som finnes i dette dokumentet. Vi forholder oss derfor til dette.

– Er dere enig i at det viktigste rådet er at munnbindet sitter godt på?

– Det at munnbind sitter tett til ansiktet er vi helt enig i at er viktig. Derfor er dette det første poenget som trekkes frem under avsnittet om korrekt bruk av munnbind, svarer Eriksen-Volle og viser til første avsnitt under mellomtittelen «Hvordan bruker du munnbind korrekt?» et stykke ned på FHI-siden som handler om «Munnbind og visir i befolkningen».

– Oppfordrer alle om å sette seg inn i våre råd



Men hva har FHI å si til at lege Gunnar Hasle på privaten bretter sammen munnbindene, putter dem i lommen for å bruke dem flere ganger, tilsynelatende i strid med to av FHIs etterbruksråd («Ta av munnbindet, berør fortrinnsvis kun strikkene/knytebåndene» og «Kast munnbindet som vanlig avfall (tøymunnbind oppbevares i pose til det vaskes»).

– Munnbindet kan bli forurenset under bruk. Innsiden kan bli forurenset dersom du selv er smittet. Utsiden kan bli forurenset med smittestoffer fra andre. En bør derfor berøre munnbindet minst mulig og holde brukte munnbind adskilt fra nye og helst oppbevare de i en pose. Gjenbruk av munnbind kan øke risikoen for at du selv blir smittet, men medfører i begrenset grad økt risiko for at du smitter andre.

De fleste som beveger seg i det offentlige rom har kunnet registrere at mange tar tak i fremsiden av munnbindet i forbindelse med at det tar det av seg eller legger det vekk. Også offentlige personer har blitt observert å gjøre det.

Slik som byrådsleder Raymond Johansen under pressekonferansen om coronatiltakene i Oslo sist uke.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) spritet hendene sine før han korrekt nappet av munnbindet ved ørene under pressekonferansen om coronatiltakene i Oslo onsdag i forrige uke. Så brettet Johansen munnbindet sammen og grep rundt i fremsiden av det, før han la det fra seg. Foto: Skjermdump / NRK

– Vårt fokus er å gi informasjon for å bidra til at personer bruker munnbind korrekt. Vi oppfordrer derfor alle som bruker munnbind, inkludert Raymond Johansen, om å sette seg inn i våre råd om korrekt bruk av munnbind, sier FHIs Hanne-Merete Eriksen-Volle.

ABC Nyheter har vært i kontakt med byrådslederens kontor om Johansens munnbindbruk.

– Praksis er at byrådslederen spriter hendene sine og tar på seg et nytt, innpakket munnbind noen minutter før pressekonferansen. Han spriter igjen hendene sine når han kommer ut på pressekonferansen. På talerstolen tar han av seg munnbindet. Det blir ikke brukt igjen. Det han gjør på bildene er å brette et splitter nytt munnbind som ikke har vært berørt av noen andre enn han selv og som ikke blir brukt igjen, forklarer pressekontakt Hanne Gjørtz.

– Vi kan ikke se at dette er brudd på anbefalingene fra FHI, sier hun.

