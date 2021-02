En av verdens største kringkastere retter søkelyset mot Norge. I en sak om en ny norsk behandlingsmetode mot psykoser, intervjuer BBC 34 år gamle Malin som har slitt med psykoselidelser siden hun var 21 år gammel.

Sykdommen startet som tung depresjon i tenårene, og tok sakte men sikkert over store deler av livet hennes. Hun slet med en invaderende stemme som tok mer og mer kontroll over hennes livssituasjon.

Malin beskriver en aggressiv mannsstemme som tvang henne til å isolere seg selv.

– Hjernen min ble helt omtåket

I løpet av tidlig tyveårene ble hun innlagt på psykiatrisk sykehus og gitt sterke anti-psykotiske medisiner. Medikamentene medførte at hallusinasjonene forsvant, men etterlot samtidig Malin i en apatisk tilstand.

– Jeg var så neddopet at hjernen min ble helt omtåket. Jeg satt der passivt og så på at livet fløy forbi uten noen kontakt med følelsene mine, forteller Malin.

Hennes opplevelse med antipsykotiske medikamenter er ikke uvanlig, og om lag 20 prosent av pasienter responderer dårlig på behandlingsmetoden, hvor ekstrem fatigue (utmattelse, red.anm) er blant de vanligste bivirkningene, skriver BBC.

(Saken fortsetter under bildet)

Helseminister Bent Høie ba i 2015 helseregionene om å tilrettelegge for medisinfri behandling mot psykoselidelser. Norge ble det første landet i verden til å innføre dette som et offentlig tilbud. Foto: NTB

FNs torturkonvensjon kritiserer Norge

I Norge har både virkning og bivirkninger av slike medisiner lenge vært et bekymringsmoment, kombinert med mengden tvangsinnleggelser og tvangsbehandlinger man ser i Norge.

I 2018 kritiserte FNs torturkonvensjon Norge for bruk av tvangsmetoder og isolasjon, både ved tvungent helsevern og i sammenheng med fengsel.

I rapporten uttrykte FN bekymring for at mengden isolasjon og behandlingsmetodene virker mot sin hensikt, og gir økte plager for pasienten.

I 2015 ba helseminister Bent Høie samtlige helseregioner om å opprette medikamentfrie tilbud for behandling av psykose. Norge er det første landet til å innføre medisinfri behandling som et offentlig helsetilbud, og Helse Nord var den første til å opprette en egen avdelingen for dette.

Fokus på mestring, struktur og bevissthet rundt egen helse

Ifølge deres nettside legges pasienter inn frivillig, og behandlingen består av aktiviteter med fokus på mestring, struktur og bevissthet rundt egen helse og livssituasjon.

De understreker at selv om det i hovedsak innebærer at det ikke blir brukt antipsykotiske eller stemningsstabiliserende medisiner, så er det ikke et kriterium for å få godkjent behandling.

Malin er en av pasientene som har valgt å benytte seg av det medikamentfrie behandlingstilbudet ved ved Universitetssykehuset i Nord-Norge i Tromsø, og er over tid blitt helt kvitt stemmene i hodet. Hun ønsker nå å komme seg ut i arbeidslivet igjen.