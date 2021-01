For et par uker siden gikk en forskergruppe ut med det første bekreftede tilfellet av resmitte som følge av en coronavirus-mutasjon. Kvinnen, som hadde vært coronasmittet tidligere i fjor, var på ny smittet av mutasjonen først oppdaget i Sør-Afrika, skriver Reuters.

– Større grunn til bekymring

Den sørafrikanske mutasjonen, som bærer kodenavnet B.1.351, har et annet mutasjonsmønster enn den britiske varianten. Nå frykter forskere at vaksinenes effekt kan være svekket i møte med denne varianten.

– Det er større grunn til bekymring for immunflukt, sier lege Gregory Armstrong ved den føderale etaten Centers for Disease Control and Prevention (CDC) til CNN.

Forskere ved amerikanske CDC tester vaksinenes respons på mutasjonene. Foto: Nathan Howard / AFP/NTB

Armstrong og en rekke andre forskere tester nå de forskjellige vaksinene opp mot mutasjonene, for å se om de lar seg knekke av immunresponsen som trigges i kroppen etter en vaksinasjon. Lege Michel Nussenzweig tror imidlertid ikke mutasjonene vil skape et globalt problem med tanke på vaksinasjonene.

– I tillegg til antistoffene kroppen produserer etter vaksinasjonen har mennesker allerede et lager av antistoffer. Immunforsvaret tar en dykk i kroppens antistoffer og finner dem som best kan ta knekken på virusinfeksjonen, forklarer Nussenzweig.

Eksisterer i Norge

Kroppen responderer på samme måte når den utsettes for en vaksine, og derfor mener legene at selv om mutasjonene klarer å snike seg forbi enkelte deler av kroppens respons og forårsake resmitte, så vil gjenkjennbare deler av viruset trigge kroppens immunforsvar og sette kampen i gang.

Myndigheter er likevel årvåken med tanke på mutasjonens evne til å spre seg. Den står nå for mesteparten av coronavirus-tilfellene i Sør-Afrika, og er oppdaget i 20 andre land, deriblant Norge. FHI tror imidlertid at hverken denne eller den britiske mutasjonen har fått fotfeste på norsk jord.

Ny amerikansk mutasjon bekymrer forskerne

I tillegg til den britiske B.1.1.7-versjonen og den sørafrikanske B.1.351-varianten er to andre mutasjoner nylig blitt oppdaget i USA og Brasil. Den brasilianske varianten har også spredt seg til Japan og Storbritannia via reisende fra Brasil. Mutasjonen i USA ble oppdaget i California, og ifølge The California Department of Public Health har den trolig allerede et stort omfang. Armstrong og andre forskere frykter at de ikke har oversikt.

– Vi er overarbeidet og har ikke samme etablerte overvåkningssystem som Storbritannia har. For å være ærlig mister flere av oss nattesøvnen, sier Armstrong.