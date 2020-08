Fedme har blitt en epidemi i store deler av verden. I Norge har omtrent 23 prosent av nordmenn fedmeproblemer, ifølge en rapport fra Menon Economics.

Over tid gir fedme økt risiko for en rekke sykdommer, blant annet type 2-diabetes, hjerte- og karsykdommer og kreft.

En ny omfattende global studie viser at fedme øker risiko for å dø av covid-19 med nesten 50 prosent, melder den britiske avisa The Guardian.

– Det er et ganske skummelt tall. Det er mye høyere enn vi forventet, sier Barry Popkin, professor ved North Carolina at Chapel Hill, til avisa.

Nøkkelfunn



Popkin ledet studien som ble bestilt av Verdensbanken. Studien er publisert i tidsskriftet Obesity Reviews. Forskerne har sammenlignet funn fra flere intensjonale studier, fra blant annet Italia, Frankrike, Storbritannia, USA og Kina.

Noen nøkkelfunn om fedme og covid-19:



Øker risikoen for å bli innlagt på sykehus med 113 prosent

Øker risikoen for å bli innlagt på intensivavdeling med 74 prosent

Øker risikoen for å dø av covid-19 med 48 prosent



Mennesker med fedme har ofte underliggende sykdommer, noe som gjør at de er i risikogruppa for coronavirus.

Frykter overspising



Forskerne tror også at en vaksine mot coronaviruset vil ha mindre effekt hos mennesker med overvekt.

– Vi vet at en vaksine mot covid-19 vil ha en positiv effekt, men vi mistenker på bakgrunn av kunnskapen vi har om vaksinen mot sars, at mennesker med fedme vil ha mindre effekt av vaksinen sammenlignet med andre, sier Popkin til The Guardian.

Popkin advarer mot at coronapandemien kan føre til at flere overspiser på grunn av stress. Han oppfordrer myndighetene til å fortsette å bekjempe økende fedme i befolkningen.

Fedme er ifølge Verdens helseorganisasjon definert som BMI over 30.