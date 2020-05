Ifølge nye testresultater skal testpersoner ha utviklet antistoffer mot viruset. De nøytraliserende antistoffene binder seg til viruset og deaktiverer det fra å angripe menneskelige celler.

Til sammen åtte utviklerteam verden over gjennomfører nå kliniske studier av mennesker med en vaksine mot det nye coronaviruset, ifølge Verdens Helseorganisasjon (WHO).

Medisinsk kappløp



Moderna er et amerikansk bioteknologiselskap med base i Massachusett. Selskapet samarbeider med National Institutes of Health for å utvikle vaksinen.

Det pågår nå et medisinsk kappløp for å kunne lansere en effektiv beskyttelse mot coronaviruset, som har tatt livet av minst 320.000 mennesker og smittet nærmere fem millioner mennesker over hele verden.

SE VIDEO: Å utvikle en vaksine tar normalt åtte til ti år

Måneder unna ny vaksine



Mandag varslet amerikanske Moderna at testresultater for en ny vaksine var veldig positive, og nå går selskapet ut med at vaksinen trolig bare er noen måneder unna produksjon.

– Dersom fremtidige studier går bra kan selskapets vaksine være tilgjengelig for allmennheten allerede i januar, sier Tal Zaks, melder CNN.

Resultatene fra studien, som ble ledet av National Institutes of Health, har ennå ikke blitt fagfellevurdert eller publisert i et medisinsk tidsskrift.

– Vi har vist at disse antistoffene, denne immunresponsen, faktisk kan blokkere viruset. Jeg tror dette er et veldig viktig første skritt på veien mot å få en vaksine, mener Modernas medisinske sjef.

SE VIDEO: Trump: – Vaksinen er klar før året er omme

SE VIDEO: Prøvekanin for corona-vaksine våknet til nyheten om eget dødsfall: