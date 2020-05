I slutten av april sendte den offentlige helsetjenesten NHS i Storbritannia ut et varsel om tilfeller av en multisystemisk inflammatorisk tilstand hos barn som krever intensivbehandling, som de knyttet til covid-19-epidemien.

Siden den gang har internasjonale medier rapportert om at land som Frankrike, Italia, Sveits og Spania også har hatt noen slike tilfeller og at de undersøker om det er en sammenheng med covid-19. I USA er det ifølge New York Times nå rapportert om 100 tilfeller, og 3 dødsfall knyttet til denne tilstanden hos barn. Covid-19 er påvist, enten ved en smittetest eller immunitetstest, hos de fleste, men ikke alle barna.