Det norske samfunnet har blitt åpnet delvis opp de siste to ukene, med gjenåpning av barnehager, delvis gjenåpning av skoler, samt blant annet hudpleiesalonger, frisører og tannlegekontorer.

Folkehelseinstituttet er klare på at dette medfører en økt risiko for smittespredning.

– Lettelser i tiltak antar vi at vil ha effekt på smittespredning i samfunnet. Lettingen av tiltak vil påvirke smittespredningen noe. Foreløpig er smittetallet veldig lavt, og hvis det holder seg under 1, så får vi ikke en ny topp, svarer avdelingsdirektør i FHI, Line Vold, på spørsmål fra ABC Nyheter om når de forventer å se en endring i smittespredningen.

Vold opplyste på en pressekonferanse onsdag at reproduksjonstallet for coronaviruset, det såkalte R-tallet, nå er på 0,67. Så lenge tallet er under 1, vil ikke smitten øke i Norge.

Selv om lettelser i restriktive tiltak øker sannsynligheten for smitte, håper FHI å holde tallet under 1.

– Det er ikke mulig å si på nåværende tidspunkt hvordan utviklingen av epidemien vil bli. Dette må vi følge nøye fremover. Det gjør vi blant annet ved å bygge opp testkapasitet og overvåke utviklingen tett, sier Vold.

Video: Nå kan alle med symptomer testes. Vold tror det vil hjelpe nå som spredningsfaren blir større som følger av lettelser på smitteverntiltak.

Kan få større lettelser i mai

Testkapasiteten har økt betraktelig siden starten av coronavirus-utbruddet i Norge. Onsdag endrer myndighetene kriteriene for testing.

Nå kan alle med symptomer på covid-19 testes.

Det vil gjøre det enklere for Norge å holde en viss kontroll over smittespredningen, selv med lettelser av strenge tiltak.

Bakgrunnen for den økte testkapasiteten er et gjennombrudd som forskere ved NTNU og St. Olavs hospital i Trondheim har stått for.

Det vil likevel være ulik kapasitet for testing i ulike kommuner. Særlig er det mangel på kapasitet i de største kommunene med flest smittetilfeller, som Oslo.

FHI har laget en prioriteringsliste over hvem som skal testes først, og de som ikke jobber i helsevesenet og ikke er i risikogruppen, og som kun har milde symptomer prioriteres sist.

Etter hvert som økt testkapasitet blir en realitet i flere og flere kommuner, blir det mer aktuelt med større lettelser i coronatiltakene.

– I løpet av mai kan vi nok få større lettelser, men vi kan ikke lette på noe før vi har systemene på plass og de fungerer, sa helseminister Bent Høie under en pressekonferanse onsdag.

Hva om R-tallet går over 1?

ABC Nyheter har spurt helseminister Bent Høie om hva han vil gjøre dersom R-tallet for coronaviruset går over 1, og smittespredningen i Norge skyter fart.

– Det kan godt tenkes at hvis man får en utvikling hvor tallet går over 1, er det ikke sikkert det skjer nasjonalt først. Det kan godt tenkes at det skjer lokalt eller regionalt. Da vil det være naturlig å vurdere hvilke tiltak vi kan sette inn der for å begrense smitten, svarer Høie.



Regjeringen har foreløpig latt være å innføre ulike restriksjoner for ulike deler av landet. Nå åpner helseministeren opp for den muligheten.

– Den vurderingen vil handle om det er naturlig og fornuftig å ha regionale forskjeller. Det er det fordeler og ulemper ved å gjøre.

Dersom smittetallene nasjonalt øker utover det helsemyndighetene klarer å kontrollere, må det norske folk belage seg på en ny runde med strenge coronatiltak.

– Men det betyr ikke nødvendigvis at vi gjeninnfører de samme tiltakene som vi har lettet på, som åpning av barnehagene og delvis åpning av skolene. Det kan være andre tiltak vi vurderer som mer riktige og effektive.

Høie sier regjeringen vil fortsette å la det gå to uker mellom hver gang de gjennomfører store endringer i tiltak, slik at helsemyndighetene får tid til å se hvordan endringene virker i samfunnet.

