Søndag sendte det britiske helsevesenet NHS ut et varsel til leger om alvorlig betennelsessykdom hos et fåtall barn.

«De siste tre ukene har det vært en tilsynelatende økning i antall barn i alle aldre med multisystemisk inflammatorisk tilstand som krever intensivbehandling i London og også i andre deler av Storbritannia. Tilfellene har til felles at de har overlappende symptomer på toksisk sjokksyndrom og atypisk Kawaskis sykdom med blodverdier i tråd med alvorlig covid-19 hos barn», heter det i varselet.

NHS ber helsepersonell være årvåkne og klar over at slike tilfeller kan forekomme. De er bekymret for at det en corona-relatert komplikasjon hos barn, og har bedt sine egne helseeksperter undersøke saken nærmere, skriver BBC.

Toksisk sjokksyndrom er en sjelden og alvorlig tilstand som kjennetegnes av høy feber, oppkast, diaré, sår hals, muskelsmerter og hodepine, ifølge Norsk Helseinformatikk (NHI).

Kawaskis sykdom er en tilstand hos barn som skyldes betennelse i kroppens blodårer. Tilstanden medfører blant annet høy feber i minst fem dager, utslett på kroppen, rød hud på hender og fotsåler og øyebetennelse, ifølge NHI.

– En ny sykdom

Barna det vises til i varselet skal ha vært svært alvorlig syke. Noen av dem testet positivt for coronaviruset, andre gjorde det ikke. Det kommer ikke fram av varselet hvor mange tilfeller det er snakk om, men NHS opplyser til BBC at det er færre enn 20 tilfeller.

The Guardian skriver at minst tolv barn har blitt lagt inn på sykehus.

Storbritannias helseminister, Matt Hancock, sier til LBC Radio at noen barn uten underliggende helseproblemer har dødd, men at antallet er lavt. Statsråden sier det kan være snakk om en helt ny sykdom.

– Det er en ny sykdom som vi tror kan være forårsaket av coronaviruset, men vi er ikke 100 prosent sikre. Men dette er noe vi er urolige for, sier Hancock.

Undersøker nærmere

BBC skriver helsepersonell i Spania og Italia har rapportert om lignende sykdomstilfeller hos barn.

Britiske og italienske helsemyndigheter skal i sarmarbeid undersøke nærmere om det er en sammenheng mellom covid-19 og alvorlig betennelsessykdom.

– Jeg har bedt dem om å se på dette umiddelbart. For øyeblikket er vi ikke sikre. Det er virkelig for tidlig å si om det er en sammenheng, sier Storbritannias helsedirektør Stephen Powis, ifølge Reuters.

Chris Whitty, den britiske regjeringens øverste medisinske rådgiver, mener på sin side at det er «høyst sannsynlig» at barnesykdommen er forbundet med coronaviruset.

Totalt har flere enn 158.000 testet positivt på coronaviruset i Storbritannia.

– Kan skape ubegrunnet frykt blant foreldre

Varselet fra NHS ble kun sendt ut til helsepersonell, men ble gjengitt av den britiske barneintensivforeningen (PICS) på Twitter, med en oppfordring om å dele budskapet bredt.

PICS har blitt kritisert for å dele varselet med offentligheten, gitt usikkerheten knyttet til hva komplikasjonene skyldes og det lave antallet.

I en uttalelse skriver foreningen: «Dersom du er forelder, vær så snill å vær trygg på at alvorlig sykdom som et resultatet av covid-19 fremdeles ser ut til å være veldig sjeldent blant barn».

Folkehelseinstituttet i Norge sier til VG at de mener NHS har sendt ut varselet på tynt grunnlag.

– Foreløpig er det ingen grunn til alarm. Noen av barna som det meldes om fra Storbritannia hadde covid-19, andre hadde det ikke. Det betyr at det er vanskelig å si at disse symptomene har noen sammenheng med coronaviruset, sier Margrethe Greve-Isdahl, spesialist i barnesykdommer og overlege ved Folkehelseinstituttet til VG.

Hun er bekymret for hva slags virkning et slikt varsel kan ha.

– Det er mer egnet til å skape ubegrunnet frykt blant foreldre, enn noe annet. Barn har vist seg å tåle covid-19 godt, sier Greve-Isdahl til avisen.

Det er ikke meldt om noen tilfeller av lignende alvorlig sykdom hos barn i Norge knyttet til coronaviruset.