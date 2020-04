Ny teori om hvorfor menn rammes hardere av coronaviruset: Viruset «tar bolig» i testiklene

Daglig rapporteres det fra land verden over om antall smittede og antall dødsfall som følge av coronaviruset. Når det kommer til registrerte smittetilfeller er det omtrent like mange kvinner som menn som blir smittet.

Men når det kommer til å utvikle alvorlig sykdom og dødsfall er det en overvekt av menn.

Ny teori

Nå presenterer forskere en ny teori om hvorfor menn rammes hardere av covid-19. Forskerne fulgte sykdomsutviklingen til 68 menn i Mumbai i India.

Ifølge publikasjonen Science Times oppdaget de at viruset satte seg på et protein som det finnes høye nivåer av i testiklene.

Studien ble gjennomført av forskere fra Montefiore Medical Center.

Les også: Coronapasienter: Blir behandlet med paracet, oksygen og kvalmestillende

Tar bolig i testiklene

Proteinet Angiotensin-konverterende enzym 2 (ACE2) er å finne i lungene, hjerte, nyre, tarm, og i store mengder i testiklene.

Siden testiklene er avgrenset fra immunsystemet kan viruset leve lengre der enn i andre deler av kroppen. Ifølge forskerne kan dette være årsaken til at kvinner raskere blir frisk av covid-19 enn menn.

Forskere verden over har forsøkt å finne årsaken til trenden, og teorien er bare én av mange. Det har blant annet vært spekulert i om det kan skyldes at menn har et litt annerledes immunsystem enn kvinner. I tillegg responderer kvinners immunforsvar raskere på infeksjoner.

Les også: WHO advarer om immunitet

Video: ABC forklarer: Slik skiller det nye coronaviruset seg ut: