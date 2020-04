Den amerikanske avisen the New York Times har sett på antall registrerte dødsfall i åtte land og tre storbyer den siste måneden, og sammenlignet dem med hvor mange dødsfall det normalt er i landene, og hvor mange coronadødsfall landene har rapportert om.

I Spania ble det mellom 9. mars og 5. april registrert 66 prosent flere dødsfall enn normalt. Det utgjør 19.700 flere dødsfall enn man vanligvis regner med å få. I samme periode er det registrert 12.400 coronadødsfall i landet. Da gjenstår 7.300 flere dødsfall enn normalt, hvor dødsårsaken ikke er gjort rede for.

«De totale dødstallene inkluderer dødsfall fra Covid-19 så vel som andre årsaker, sannsynligvis inkludert mennesker som ikke kunne få behandling da sykehusene ble overbelastet», skriver avisen.

Store mørketall

I England og Wales er det 6.300 flere dødsfall enn normalt, som ikke er gjort rede for. I New York City er det 4000. I Frankrike er det 2.500. I Nederland, Belgia, Sveits, Sverige, Istanbul og Jakarta er det samlet 4.750 ekstra dødsfall som ikke er gjort rede for.

Til sammen finner avisen 25.000 flere dødsfall enn normalt mellom begynnelsen av mars og begynnelsen av april, som ikke er gjort rede for. Det gjelder kun for åtte land og tre storbyer, og kun for én måned av den pågående pandemien.

Avisens funn tyder på at det er betydelige mørketall for rapporteringen av coronavirus-dødsfall på nåværende tidspunkt.

«Disse tallene undergraver ideen om at mange av de som har dødd av viruset, snart hadde dødd uansett. I Paris har mer enn dobbelt så mange som vanlig dødd hver dag, mye mer enn under en influensasesong. I New York City er det nå fire ganger så mange mennesker enn normalt som dør hver dag», skriver NYT.

Forskning: Malariamedisin gir høyere dødsrate

Vanskelig å gi riktig bilde

En mulig forklaring på tallene er at flere land kun rapporterer coronadødsfall som skjer på sykehus, ikke de som skjer på sykehjem eller i hjemmet.

I Storbritannia er regjeringens offisielle dødstall kun basert på dødsfall på sykehus, så antall coronadødsfall totalt er i realiteten mye høyere enn det offisielle tallet tilsier.

Minst 1.000 personer dødd av coronaviruset i aldershjem, og minst 500 har dødd i privat hjem, ifølge det britiske statistikkbyrået. Storbritannias største organisasjon for sykehjem sier antall coronadødsfall på sykehjemmene kan være over 7.000.

Ingen av disse tallene foreløpig inkludert i landets offisielle dødstall.

– Uansett hvilket tall som blir rapportert på en gitt dag, vil det være en grov undervurdering, sier demografi-forsker Tim Riffe ved Max Planck institutt for demografisk forskning i Tyskland, til New York Times.

Når epidemien har pågått lenger, vil flere dødsfall etterrapporteres og gi et tydeligere bilde av faktiske virus-dødsfall, ifølge forskeren. Om et par måneder vil vi vite mer.

Det er ikke uvanlig at det er vanskelig å få et tydelig bilde av antall dødsfall og dødelighet av en sykdom, mens en epidemi fremdeles pågår.

Senest forrige uke oppjusterte Kina tallene på sine Covid-19-dødsfall med 1.290, to måneder etter at utbruddet i Wuhan nådde toppen. Årsaken til at tallene ble oppjustert, var blant annet at mange smittede som døde hjemme ikke ble registrert.

