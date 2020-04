Ny studie: Viser hvor stor faktor alder er hos alvorlig coronasyke

Fire prosent av de smittede i 40-årsalderen måtte innlegges på sykehus, mens for personer i 50-årene var tallet åtte prosent. Til sammenligning var det bare 0,04 prosent av de registrerte smittede mellom 10 og 19 år og 0,0015 prosent av yngre barn, som ble innlagt.

Det viser den første omfattende studien av innleggelser og dødsfall knyttet til Covid-19-smitten i Kina.

Studien støtter dermed andre rapporter og funn som viser at risikoen for komplikasjoner eller å dø etter å ha blitt smittet med coronaviruset i stor grad avhenger av alder og helsetilstand, skriver avisen The Guardian.

For smittede personer over 80 år, ble 18 prosent innlagt på sykehus. Det var også i denne aldersgruppen den høyeste dødsraten ble observert, med 7,8 prosent.

– Vår analyse viser tydelig at personer over 50 år i mye høyere grad ble lagt inn på sykehus, enn det som var tilfelle for de under 50 år. I tillegg er risikoen for at sykdommen skal være fatal større, sier professor Azra Ghani, medforfatter bak studien.

Les også: Politiet oppfordrer folk til å ta samfunnsansvar

VIDEO: Tara (39) er innlagt på intensiven med corona: Advarer unge mennesker mot å ta lett på viruset

Kan være mørketall



Studien, som ble publisert i det anerkjente medisinske tidsskriftet The Lancet tirsdag, er basert på en analyse av 70.117 bekreftede smittetilfeller i fastlands-Kina samt 689 positive tilfeller blant personer som er evakuert fra den kinesiske byen Wuhan.

Studien baserte seg kun på personer som var bekreftet smittet. Det vil si at eventuelle mørketall ikke er tatt med.

Norge



Ifølge den siste dagsrapporten til Folkehelseinstituttet mandag har 4.226 personer fått påvist coronasmitte i Norge, mens 26 personer hadde mistet livet av viruset mandag morgen. Det gir en dødelighet på 0,615 prosent – 1 av 162 smittede dør.

I alt har 153 så langt fått intensivbehandling i Norge. Snittalderen er 60 år, og 76 prosent er menn. 12 personer er under 39 år, mens 57 personer er mellom 40 og 59 år og 77 personer er i aldersgruppen 60–79 år.

Syv personer er 80 år eller eldre, ifølge FHI.

Les også: Forskere i Trondheim har utviklet ny coronatest i rekordfart

VIDEO: Aldershjemmets corona-aktivitet går sin seiersgang på nett