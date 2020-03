Coronasituasjonen i Oslo: Hold dere hjemme

– Vi er i krise, sa byrådslederen under den varslede pressekonferansen klokken 13 torsdag.

Johansen varslet der inngripende og ekstraordinære tiltak. Det betyr blant annet at arrangementer med mer enn 50 personer forbys i Oslo.

– Vi stenger Oslo kulturskole. Vi stenger alle bibliotek. Vi stenger alle offentlige svømmehaller og bad. Vi stenger alle offentlige idrettsanlegg. Vi stenger alle kommunens museer.



Alle skoler og barnehager i Norge blir også stengt.

I tillegg går Oslo i dialog med rederiene som anløper byen med gods og passasjerer.

– Vi må sikre forsvarlig testing av passasjerer og personell. Ellers må innstilling av avganger vurderes, sa Raymond Johansen under pressekonferansen.

For å begrense trykket på kollektivtransporten i Oslo, vil kommunen sette ut bysyklene allerede neste uke i håp om at flere vil sykle og gå, framfor å reise med offentlig transport.

Ingen grunn til hamstring

Beskjeden fra Johansen er klar og tydelig: Dropp fredagspilsen og middag ute, hold deg hjemme.

– Jeg tror man bør tenke seg veldig godt om. Kjøp heller inn god mat som man kan lage hjemme, framfor å gå ut. Det kan være et godt råd nå. Særlig folk som er mer utsatt, sier han til NTB.

Noe av utfordringen er at det høyst sannsynlig er mennesker som er smittet uten å vite om det, mener han.

Alle et personlig ansvar for å hindre smitte, understreker Johansen.

– Jo større ansvar hver og én av oss tar, jo lettere og raskere kan vi teste de som tror de er smittet, behandle de som er smittet og beskytte de mest sårbare menneskene i vårt samfunn, sier Johansen.

Han understreker at det er ingen grunn til å hamstre mat og oppfordrer alle til å begrense sammenkomster og møter til det som er strengt nødvendig.

Én meters avstand

Oslo kommune fulgte torsdag opp med å heve beredskapsnivået og iverksatte en rekke tiltak for å hindre spredning av coronaviruset.

Blant annet bes utesteder, serveringssteder, forsamlingslokaler og arenaer om å sørge for at alle som er til stede, kan holde én meters avstand til andre i lokalet.

– Vi kan ikke gå rundt med tommestokk, men dette er en sterk oppfordring til dem som driver. Dette krever en dugnad hvor vi må være solidariske med dem som kan dø av å bli smittet, sier Johansen.

Intervjuet med NTB ble gjennomført før den nye pakken med tiltak ble kunngjort torsdag.

Spøkelsesbyer

Byrådslederen har den siste tida snakket med kolleger som styrer andre europeiske byer. De melder om stille gater.

– Det eneste positive er at det er lite forurensning. Det er stille i mange byer nå, sier han.

Johansen tror at dette vil gjelde også i Oslo i tiden framover. Han spår dessuten at mange av de rundt 3.000 arrangementene som årlig holdes i hovedstaden, kommer til å bli avlyst.

– Vi får håpe at vi klarer å løse dette på en god måte slik at det blir en normalitet om et halvt års tid, sier han.

Johansen understreker at det fortsatt er trygt å bevege seg utendørs så lenge man følger myndighetenes råd om blant annet god håndhygiene og å unngå folkeansamlinger med mange mennesker.

Nei til cruiseskipsturister

En rekke andre norske byer har innført tilsvarende tiltak som Oslo, deriblant Bergen og Stavanger.

Begge steder er det også besluttet at cruiseskipsturister ikke får komme i land, ifølge Stavanger Aftenblad.

I tillegg legges det restriksjoner på kollektivreiser begge steder. I Bergen anmodes folk om å reise utenom rushtiden, gå, sykle eller jobbe hjemme om mulig, skriver Bergens Tidende.

Dette er i tråd med Folkehelseinstituttets anbefalinger.

Forbereder nedstengning av samfunnet

I Trøndelag har fylkesordfører Tore O. Sandvik bedt fylkesrådmannen om å forberede seg på en total nedstengning av samfunnet, på lik linje med det som gjøres i Danmark og Italia, ifølge Adresseavisen.

Treningskjeden Sats opplyste torsdag at de stenger alle sine treningssentre i Norden i to uker framover på grunn av virusutbruddet. Kjeden har mer enn 70 treningssentre i Norge, samt en rekke sentre i Sverige, Danmark og Finland.

I en rekke kommuner rundt om i landet er det ventet ytterligere tiltak torsdag. Flere steder sitter kommuneledelsen i møter om coronasituasjonen. Det gjelder blant annet i Oslo, Bergen og i Trøndelag fylkeskommune.

