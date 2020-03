* 1. desember 2019 ble det påvist en ny type coronavirus, kalt sars-CoV-2, hos en mann i Kina. Man har ikke funnet noen direkte forbindelse mellom denne pasienten og utbruddet som oppsto noen dager senere.

* 8. desember oppsøkte en pasient i millionbyen Wuhan i Kina legehjelp med influensalignende symptomer. Videre ut over måneden ble det påvist stadig flere influensalignende tilfeller i Wuhan. De fleste av pasientene hadde vært på Huanan-markedet i Wuhan, der det blant annet selges sjømat og levende dyr.

* 29. desember rapporterte lokale sykehus i Wuhan om fire tilfeller av «lungebetennelse med ukjent opphav». Alle hadde tilknytning til Huanan-markedet i Wuhan.

* 31. desember ga Kina beskjed til Verdens helseorganisasjon om flere «lungebetennelselignende tilfeller».

* 1. januar ble Huanan-markedet i Wuhan stengt.

* 8. januar ble det nye coronaviruset identifisert som årsaken til sykdomsutbruddet.

* 9. januar kom det første bekreftede dødsfallet som følge av det nye coronaviruset, da en 61 år gammel mann døde på et sykehus i Wuhan.

* 13. januar kommer det første bekreftede tilfellet utenfor Kina, hos en kinesisk statsborger som hadde kommet til Thailand fra Wuhan.

* 20. januar rapporterer kinesiske myndigheter om 139 sykdomstilfeller og at tre personer er døde.

* 21. januar bekrefter USA, Hongkong og Taiwan de første tilfellene av viruset. 290 mennesker er så langt smittet.

* 24. januar blir viruset påvist for første gang i Europa med to tilfeller i Frankrike. Kina har nå iverksatt reiserestriksjoner i Hubei-provinsen i Kina.

* 27. januar er 80 personer i Kina døde av viruset, og antallet smittede er over 2.300.

* 29. januar begynner USA og Japan å evakuere sine statsborgere fra Wuhan. Flere flyselskaper innstiller flygninger til Kina.

* 30. januar erklærer Verdens helseorganisasjon at viruset er en global folkehelsekrise.

* 2. februar kommer det første bekreftede dødsfallet utenfor fastlands-Kina, når en kinesisk mann dør på Filippinene.

* 4. februar blir et cruiseskip med nesten 4.000 passasjerer satt i karantene i Japan etter ti bekreftede tilfeller av viruset om bord.

* 5. februar. 24.554 bekreftet smittet globalt, og 492 er døde, ifølge WHO. 191 av de smittede og én av de døde er fra utenfor Kinas fastland.

* 9. februar. Tallet på døde har steget til 811 i Kina. Dødstallet er dermed høyere enn ved SARS-utbruddet i 2002–2003.

* 11. februar: Tallet på døde passerer 1.000 i Kina. Over 42.600 har fått påvist smitte. WHO gir sykdommen navnet covid-19.

* 14. februar dør en kinesisk turist i Frankrike, og blir dermed den første som dør i Europa som følge av viruset.

* 19. februar passerer tallet på døde 2000. Passasjerene fra cruiseskipet i Japan får begynne å gå i land.

* 21. februar blir tre nordmenn hentet hjem fra Wuhan i Kina.

* 23. februar rapporterer italienske myndigheter om over 100 smittetilfeller. De fleste er i Lombardia-regionen nord i landet. Fotballkamper er utsatt, og karnevalet i Venezia er avlyst.

* 24. februar er det kraftige fall på europeiske og amerikanske børser som følge av viruset. WHO sier at verden må forberede seg på en potensiell pandemi. Iran anklages for å dysse ned omfanget av virusutbruddet i landet.

* 26. februar: En kvinne i Tromsø blir det første personen som tester positivt i Norge, etter å ha kommet hjem fra Kina.

* 27. februar er personer over hele Norge i viruskarantene. Kina rapporterer om 29 nye virusdødsfall – det laveste siden januar. Japan stenger alle skoler midlertidig.

* 28. februar har fem personer i Norge fått påvist coronasmitte. Alle har vært i utlandet kort tid før de fikk symptomer. En av dem er en øyelege ved Ullevål sykehus i Oslo. Virusfrykt har preget børsene, som har vært gjennom sin verste uke siden finanskrisen i 2008.

* 29. februar blir det påvist smitte hos en ny ansatt ved øyeavdelingen på Ullevål. Sykehuset ber pasienter som har vært på øyeavdelingen om å holde seg hjemme.

* 1. mars er i alt fem ansatte på Ullevål smittet og flere hundre testes.

* 2. mars er 25 personer smittet av coronavirus i Norge. Samme dag bekrefter Portugal sitt første tilfelle av coronasmitte. Dermed er alle land i Vest-Europa rammet av viruset.

* 3. mars er 33 personer smittet i Norge. Over 90.000 mennesker er smittet på verdensbasis, og 3.000 mennesker er døde.