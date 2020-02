«Mamma Mia»-stjerne avslører kreftdiagnose

Dame Julie Walters (69) er et kjent ansikt for både unge og gamle etter å ha spilt rollen som henholdsvis Molly Weasley i «Harry Potter»-serien, og som Meryl Streeps syngende barndomsvenninne i de to «Mamma Mia»-filmene.

I et intervju med BBC avslører hun at hun for 18 måneder siden gikk til legen etter å ha lidd av forstoppelse og ubehag i magen. Kort etter fikk hun den tunge beskjeden om at det var blitt påvist tarmkreft som allerede var kommet til tredje stadie.

– Jeg tenkte det var fullstendig latterlig og at de måtte ha gjort en feil. Jeg kunne ikke tro det, sier hun i intervjuet med Victoria Derbyshire.

Det verste var å skulle fortelle det til ektemannen Grant Roffey.

– Jeg kommer aldri til å glemme ansiktet hans. Tårene presset seg på, minnes hun.

Forklarte fravær med brokk

Under den påfølgende operasjonen fjernet legene 30 centimeter med tykktarm og hun ble behandlet med cellegift.

Intervjuet med BBC er første gang Walters snakker om kreftsykdommen. Tidligere har hennes agent forklart skuespillerens fravær fra allerede planlagte roller med at hun led av brokk.

Siste undersøkelse viste ingen tegn på kreftsykdommen.

– Jeg er blitt scannet, og bildene var fine, forteller hun til BBC.

Walters var i gang med en filmatisering av litteraturklassikeren «Den hemmelige hagen» da hun fikk den knusende beskjeden og under behandlingen fryktet hun for at det kunne bli hennes siste. Hun ser ikke bort fra at hun vil returnere til kinolerretet, men at tiden der hun jobbet seks dager i uken fra fem om morgenen til syv om kvelden nok er forbi.

Norsk metode finner tarmkreft på tre minutter

Tarmkreft er den vanligste formen for kreft i Norge. I 2018 ble mer enn 4.400 nordmenn rammet av tykk- og endetarmskreft.

I dag har Norge screeningprogrammer for brystkreft og livmorhalskreft. Men tidligere i februar kom nyheten om at datamaskiner kan finne tarmkreft både raskere og mer treffsikkert takket være en metode utviklet av et team forskere, utviklere og labpersonell ved Institutt for kreftgenetikk og informatikk (ICGI) i Oslo.

I dag analyserer leger svulstene hos tarmkreftpasienter gjennom et mikroskop, skriver Aftenposten. Datamaskiner kan ved hjelp av kunstig intelligens gjøre det både raskere og mer treffsikkert. Metoden gjør det også mulig å forutsi prognose mer treffsikkert. Maskinen bruker kun tre minutter, og treffsikkerheten øker med 62 prosent, ifølge forskerne.

Den nye metoden kan ifølge forskerne tas i bruk allerede til sommeren. De håper nå at metoden kan videreutvikles og brukes til andre kreftformer.