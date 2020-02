Blodforgiftning eller sepsis er en alvorlig infeksjon som kan føre til at kroppens organer svikter. Sepsis er svært dødelig, og rask behandling er avgjørende. Sepsis er en av de vanligste dødsårsakene på norske sykehus.

Tidligere har man estimert at sepsis tar livet av fem millioner mennesker hvert år på verdensbasis, melder BBC.

Men forskerne bak en studie som ble publisert i tidsskriftet The Lancet forrige uke, har estimert sepsis kan ta så mange som 11 millioner liv per år.

Det vil si at sepsis årlig tar livet av flere mennesker enn kreft, som ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) kostet nesten 9,6 millioner mennesker livet i 2018.

Den store økningen skal skyldes at tidligere estimater i hovedsak er basert på tall fra et knippe mellom- og høyinntektsland.

I den nye studien har forskerne inkludert data fra 195 land og altså funnet 49 millioner tilfeller og 11 millioner dødsfall, noe som tilsvarer hvert femte dødsfall på verdensbasis.

Forskerne fant det store flertallet av sepsistilfeller, 85 prosent i 2017, i såkalte lav- eller mellominntektsland. De fant også at det var flere tilfeller blant kvinner enn menn, og at hele 40 prosent av alle tilfeller var blant barn under 5 år.

– Jeg har jobbet på landsbygda i Uganda, og sepsis var noe vi så hver eneste dag, sier hovedforfatter av studien forsker Kristina Rudd, ved University of Pittsburgh, i en pressemelding.

Hun legger til at det å se en baby dø av sepsis, som man vet kan forebygges, er noe som gjør varig inntrykk.

– Jeg vil bidra til å løse denne tragedien, så jeg deltar i sepsisforskning. Men hvordan kan vi vite om vi gjør fremskritt, hvis vi ikke engang vet omfanget av problemet? Hvis man ser på en liste over de ti dødeligste sykdommene globalt, er ikke sepsis med på listen engang fordi tilfellene ikke har blitt talt opp, sier Rudd videre.

I studien undersøkte forskerne perioden fra 1990 og frem til 2017, og de kunne se en positiv utvikling. I 1990 estimerte de at det var drøyt 60,2 millioner tilfeller og 15,7 millioner sepsisdødsfall. Den vanligste årsaken til sepsisrelaterte dødsfall både i 1990 og i 2017 var nedre luftveisinfeksjon.

For å bedre situasjonen vil det hjelpe å sikre grunnleggende helseinfrastruktur som rent drikkevann, tilgang til toalett og vaksiner, tilstrekkelig ernæring til barn og bedre helsehjelp til mødre, forklarer Rudd.

En av tre innlagt i Norge var døde innen ett år

Selv om hovedtyngden av tilfellene var å finne i mindre utviklede land, er sepsis også et problem i vår del av verden.

Symptomer på sepsis: Sepsis oppstår ofte hos pasienter med vanlige infeksjoner som lungebetennelse og urinveisinfeksjon. Av og til oppstår sepsis etter at man har vært syk i flere dager, men ofte er utviklingen av sepsis så rask at man egentlig ikke vet at man har fått en infeksjon. Man behøver ikke å ha andre symptomer enn at man føler seg veldig syk: «Så dårlig har jeg aldri følt meg før».

Symptomene man skal være på vakt for når man har en infeksjon er: Høy pustefrekvens (selv om man er rolig)

Uttalt slapphet

Skjelvinger og frysetokter

Feber

Unormal sløvhet Kilde: Sepsis.no

I 2018 ble over 6000 mennesker innlagt på sykehuset med sepsis. Hele 34 prosent av dem var døde etter ett år. Til sammenlikning er det ti prosent som dør av hjerteinfarkt ett år etter sykdom, som forskning.no har skrevet tidligere.

– Sepsis er en av de dødeligste sykdommene du kan ha når du kommer inn på akuttmottaket, og for hver time som går uten behandling øker dødeligheten med omtrent fem prosent, sier Jan Kristian Damås til Dagbladet.

Damås som er professor i infeksjonsmedisin ved NTNU, overlege ved St. Olavs hospital og en av lederne ved Geminisenter for sepsisforskning, forklarer at det ikke finnes noen mirakelkur for sepsis, men understreker at tidlig behandling er avgjørende.

Sepsis er en alvorlig infeksjon som gjør pasienter svært syke. Sepsis oppstår når bakterier kommer over i blodbanen og kroppens immunforsvar overreagerer.

Dette gir skade på flere av kroppens organer og funksjonen til disse organene svikter, opplyser Geminisenter for sepsisforskning på sine nettsider.

Man behøver ikke å ha andre symptomer enn at man føler seg veldig syk: «Så dårlig har jeg aldri følt meg før».

Sepsis kan ramme friske i alle aldre, fra nyfødte til svært gamle. Men pasienter som er svekket etter større operasjoner, som lider av kreft, diabetes, overvekt eller hjerte- og karsykdommer, er særlig utsatte for alvorlige infeksjoner og utvikling av sepsis.