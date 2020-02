37 prosent av nordmenn har liten eller svært liten grad av tillit til den offentlige helsetjenesten ved psykisk sykdom. Bare en av fire (26 prosent) svarer at de har stor eller svært stor grad av tillit til den offentlige helsetjenesten om de ber om hjelp ved psykisk sykdom. Det viser en undersøkelse som Norstat har gjennomført på vegne av ABC Nyheter.

– Jeg synes tallene er urovekkende. Pasientene skal være sikre på at tjenestene virker, at de er trygge og at de henger godt sammen når de er avhengig av hjelp, sier Geir Jørgen Bekkevold (KrF) som er leder for helse- og omsorgskomiteen på Stortinget til ABC Nyheter.

– Tallene gjør meg bekymret når vi vet hvor viktig kvaliteten på psykisk helsevern er med tanke på selvmordsforebygging, fortsetter han i en e-post.

Forsker: – Kan være en grunn til at mange ikke tar kontakt



Den lave tilliten bekymrer også organisasjonen Mental Helse, Rådet for psykisk helse og forsker Fartein Ask Torvik ved Folkehelseinstituttet (FHI).

– Hvis du brekker foten, så forventer nok de fleste å få god hjelp. Så når bare en fjerdedel har tillit til det offentlige helsevesenet når det gjelder psykisk helse er det grunn til bekymring, sa Torvik til ABC Nyheter i helgen.

– Det er urovekkende at mange ikke har tillit til at de vil få god hjelp, og det kan være en grunn til at mange ikke tar kontakt med helsevesenet, fortsatte han.



Generalsekretær Tove Gundersen i Rådet for psykisk helse mener man er avhengig av at det blir kortere vei fra politisk retorikk til satsing i klinikken for å komme i mål med å gi folk rett hjelp til rett tid.

Mange opplever å få god hjelp, understreker generalsekretær Linda Berg-Heggelund i Mental Helse. Samtidig mener hun det ikke er til å stikke under stol at helseapparatet ikke er tilfredsstillende for alle som trenger hjelp.

Les saken: Undersøkelse: Lav tillit til offentlig helsevesen ved psykisk sykdom



– Klar over at psykisk helse må løftes

Helsepolitikere Ingvild Kjerkol (Ap) og Kjersti Toppe (Sp), som begge sitter i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, deler bekymringene til det norske folk. De viser blant annet til sprengt kapasitet i psykiatrien der sengekapasiteten bygges ned, og mangel på lavterskeltilbud mange steder.

– Psykisk helse er nok et av de aller viktigste områdene å styrke i helsepolitikken, mener Toppe.

Les saken: – Stor forskjell mellom fysisk og psykisk sykdom

Bekkevold i KrF er ikke uenig i at psykisk helse må løftes.

– Tillit tar lang tid å bygge opp, og kort tid å rive ned. Jeg vet at helsepersonell strekker seg langt hver dag for pasientene. Likevel er vi klar over at psykisk helse må løftes i helsevesenet , sier han og viser til at det kommer tydelig fram i oppdragsdokumentet til helseforetakene og i den ny helse- og sykehusplanen.

Kommunene må fortsatt ruste opp ettersom spesialisthelsetjenesten har redusert døgnbehandling, understreker KrF-politikeren.

– De frivillige og ideelle aktørene spiller videre en viktig rolle i psykiatrien og i psykisk helsearbeid, disse styrker det totale tilbudet til mennesker som har psykiske helseutfordringer.

Høie: – Du får hjelp



Helseminister Bent Høie (H) forsikrer at folk som ber om hjelp, vil få hjelp.

– Ja, du får hjelp, men det er ikke sikkert det er akkurat den hjelpen du hadde ønsket. Du kan få hjelp av fastlegen og på legevakten, i kommunen der du bor og i psykisk helsevern, sa han til ABC Nyheter i helgen.

Helseministeren viste til en rekke tiltak regjeringen har gjennomført de senere årene for å løfte psykisk helsevern.

– Vi har innført egne pakkeforløp for psykiske lidelser, som skal gi et bedre, mer helhetlig og skreddersydd behandlingsløp, uten unødvendig venting. For de alvorligst psykisk syke har det blitt etablert mange oppsøkende behandlingsteam. Er du ungdom, kan du få hjelp av skolehelsetjenesten og helsestasjonene som vi har bygd kraftig ut. Du kan også ringe de frivillige hjelpetelefonene som har fått økt støtte så de kan ta imot flere henvendelser.