Julematen vår kan ta livet av kjæledyrene

I løpet av julen kommer mange mager til å bli fylt opp med ribbe, pinnekjøtt, sjokolade og rosiner. Men denne herligheten kan være livstruende om det havner i feil gap.

Mens noen sverger til ribbe og medisterpølse på julaften, er det andre som har pinnekjøtt eller kalkun som foretrukket hovedrett når familie og venner samles rundt middagsbordet julaften. Lukten av den deilige maten fanger også interessen til våre firbente venner, men fagfolk advarer på det sterkeste mot å la kjæledyrene få smakebit.

– Selv om det er fristende å la hunden smake på familiens godsaker, kan fet og salt julemat gi magetrøbbel for dyret. Andre matvarer kan være direkte livsfarlige, sier Kine Bjølsen Opstad, dyrepleier og produktsjef for dyreforsikringer i forsikringsselskapet If i en pressemelding.

Kan resultere i organsvikt - og død

Den farligste maten du kan finne på å gi kjæledyr, er sjokolade. Sjokolade inneholder teobromin – et stoff som er særdeles giftig for hunder. Og ironisk er det mørk sjoolade, som for oss mennesker er det sunne alternativet, som er den aller farligste for dyr.

– Teobromin påvirker både hjerte og hjerne. Dersom hunden din har fått i seg sjokolade, vil man i første omgang kunne merke det på at den blir kvalm, sikler, blir veldig tørst og oppfører seg urolig, sier dyreeksperten.

Skulle hunden få satt til livs store inntak av sjokolade, risikerer den å få uregelmessig hjerterytme. Ganglaget blir stivt, den begynner å sjangle og får kramper.

I de mest ekstreme tilfellene kan resultatet bli organsvikt og død.

Kine Bjølsen Opstad, dyrepleier og produktsjef for dyreforsikring hos If

Det sunne alternativet

Opstad råder til å kaste seg over mobiltelefonen og ringe giftinformasjonen eller veterinær hvis du mistenker at hunden har fått i seg sjokolade.

– Gjør det så fort som mulig - uavhengig om hunden har symptomer eller ikke, og forklar hva hunden har spist. Dersom det er snakk om en forgiftning, er det viktig å komme i gang med behandling så raskt som overhodet mulig.

Forsikringsselskapet If får hvert år inn flere skadesaker som følge av feil mat til de firbeinte.

Hvis du ønsker å gi hunden julemat, så er ren kalkun et alternativ. Hundegodteri er også godt egnet som en ekstra godbit til de firbeinte i høytiden.

Fra julehygge til juledramatikk

Ved hver jule- og nyttårsfeiring får forsikringsselskapet If flere skadesaker på hundeforsikring som handler om høytidens farer.

Kine Bjølsen Opstad i If understreker at det ikke nødvendigvis er farlig om hunden får i seg et par ribbebiter eller medisterkaker. Men store måltider med nesten bare fett kan være farlig for bukspyttkjertelen. Salt og krydret julemat, slik som pinnekjøtt, står også på lista over hva hunden ikke bør få i seg – om man ønsker å holde magen i lage.

– Hvis hunden ikke er vant til å få noe annet enn hundemat, men på julaften får erstattet tørrfôrmiddagen med middagsrester, kan det fort føre til diaré. Grunnen er at tarmsystemet til hunden ikke er vant til slik mat, sier dyreeksperten.

I tillegg kan små bein og beinrester skade tennene, eller sette seg fast i tarmene og føre til forstoppelse. Det kan også sette fast i halsen.

– Vi har sett tilfeller hvor bein fra ribbe har satt seg fast i spiserøret til dyret og må fiskes opp med endoskop. For disse familiene ble julehyggen raskt snudd til juledramatikk, sier Opstad.