Spør psykologen: Hvordan skal vi gå videre etter utroskap?

Kvinne sliter med å leve videre i et ekteskap etter utroskap og spør psykolog Danielle Legland om råd.

Hei,

I 2015 fikk jeg vite at min mann har vært utro med jevne mellomrom i åtte år med fire forskjellige kvinner. I tillegg har han vært svært aktiv på sexc-chat, og han har også datet mange kvinner derfra.

Alt dette tok slutt i 2013.

Jeg fikk vite om en av kvinnene via en melding fra henne på Facebook. Han prøvde å lyve om det, men så innrømte han litt og litt. Det tok flere måneder å få hele sannheten. Det var utrolig mye som hadde foregått, og jeg presset dessverre på for å få detaljer jeg skulle ønske jeg aldri hadde hørt. Dog tror jeg ikke at jeg vet alt. Jeg prøver etter beste evne å legge det bak meg. Men jeg har ofte mareritt, og sover lite og urolig. Trodde det skulle bli bedre, men det øker på. jeg får ofte vonde bilder i hodet under sex, og også ellers. Jeg løser det med å vaske huset, gjerne to ganger daglig. Og jeg kan holde på til jeg blør på hendene. Han vil ikke prate om noe som er relatert til dette, eller følelser generelt. Jeg er så ufattelig sliten nå. Er glad i ham, men det er mye vonde følelser og tanker om ham samtidig. Hva skal jeg gjøre?

Hei,

Jeg kan godt forstå at du er sliten, og at det er både vondt og vanskelig å kjenne på ambivalente følelser ovenfor sin partner.

Mannen din har altså vært utro, du fant ut av det gjennom en tredjepart, og dere har valgt å fortsatt være sammen.

Du skriver at du har mareritt, bilder som presser på i bevisstheten, og at du vasker huset to ganger daglig for å unngå vonde tanker. Ut ifra det du skriver forstår jeg dine beskrivelser som at du har fått et emosjonelt sjokk. Et emosjonelt sjokk kan oppstå i oss når vi befinner oss i en situasjon som kan true noe som er viktig for oss.

Utroskapen har truet ekteskapet deres, og du har risikert å tape noe du holder kjært.

Jeg tror dessverre det er vanskelig for deg å komme deg videre, nettopp fordi du fortsatt føler deg truet. Hjernen din jobber knallhardt for å håndtere denne trusselen på daglig basis. Dermed er det ikke rart du er sliten. Det kan høres merkelig ut når det er flere år siden det skjedde, men jeg skal gjøre mitt beste for å forklare.

For det første innrømte ikke mannen din utroskapen selv. For det andre tok det lang tid før du fikk et klart bilde av hva som var foregått. For det tredje skriver at du fortsatt ikke tror du vet alt. Dermed befinner du deg i et forhold hvor tilliten er brutt, og mannen din har ikke gjort et reelt forsøk på å bygge den opp igjen. Resultatet blir altså at det psykologisk kan være vanskelig, nesten umulig, å skyve reaksjonene unna.



Jeg finner det merkelig at mannen din ikke åpner opp for å snakke om dette, da jeg ikke ser noe annet alternativ enn å gjøre nettopp det. I realiteten ser jeg ikke på det som noe han kan velge bort.

Du skriver også at du har fått for mange detaljer rundt utroskapen, og det er et godt poeng. Men det er ikke detaljer du nødvendigvis har behov for, men du kan ha behov for å bli trygget på hva som forårsaket utroskapen og årsakene til at han ikke har ønsket å fortelle om det. Først da har du informasjonen du trenger for å kunne forstå det som har skjedd, og dere har som par en reell mulighet til å jobbe forebyggende for at det ikke skal skje igjen.

Jeg anbefaler parterapi på det varmeste for å hjelpe dere å kommunisere rundt dette. Det kan også være med på å skape en trygg atmosfære for mannen din å snakke om følelser, da dette er noe han av ukjente grunner opplever som vanskelig.

Jeg tror dessverre ikke at det er et godt alternativ å «holde» ut, og håpe på at det blir bedre. Det skal godt gjøres slik jeg ser det. I første omgang må dere prøve sammen å løse opp i denne solide floka. Hvis ikke det lykkes kan det være at dette er et for stort tillitsbrudd til at det kan rettes opp i.

Jeg ønsker deg lykke til, og håper dette kan hjelpe deg på veien videre.