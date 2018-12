Fatigue etter hjerneslag er et vanlig problem

Ofte skjønner ikke slagrammede som sliter med ekstrem utmattelse hva de lider av. – Ingen har snakket med dem om at det kan være fatigue, sier slagsykepleier og LHL-rådgiver.

Hvert år rammes cirka 12.000 personer i Norge av hjerneslag. Det tilsvarer rundt 40 nye tilfeller hver dag. Stadig færre dør av hjerneslag, men mange som overlever sliter med ulike senskader etter slaget.

Fatigue, som er vedvarende utmattelse, er en senskade etter slag som det lenge var lite oppmerksomhet rundt.

– I lang tid har man visst at pasienter med kreft som har vært gjennom for eksempel cellegiftbehandling, pasienter med MS, revmatisme og flere andre lidelser kan få fatigue, men det er først de senere årene at det har vært fokusert på at dette også er et problem for slagrammede, sier rådgiver i LHL, Marita Lysstad Bjerke, til ABC Nyheter.

Hun er slagsykepleier og har truffet mange slagpasienter i akuttfasen gjennom jobben i akutt slagenhet. Som helsefaglig rådgiver i LHL får Lysstad Bjerke mange spørsmål om fatigue.

– Mange beskriver at de føler seg ekstremt slitne, utmattet, energiløse, men så er det ingen som har snakket med dem om at det kan være fatigue. Da vet de ikke selv at det kan være fatigue de lider av, sier hun og fortsetter.

– Mange får dessverre ikke god nok informasjon etter at de har hatt et hjerneslag.

Hilde Magelssen (48) ble rammet av slag da hun var 44 år og en av hennes senskader er fatigue. Hun forteller til ABC Nyheter at hun først skjønte at hennes plager, som minnet om en kraftig influensa, som varte og varte og varte, skyldtes fatigue da hun deltok på et seminar om for unge slagrammede om nettopp fatigue.

Opptil syv av ti rammes av fatigue



Fatigue er en usynlig senskade. Derfor er det svært viktig å beskrive og forklare plagene for de menneskene man har rundt seg. Selv om det kan være vanskelig, er det er svært viktig å få aksept fra omgivelsene, understreker slagsykepleier og LHL-rådgiver Marita Lysstad Bjerke. Foto: LHL

Det er vanskelig å si sikkert hvor mange slagpasienter som har fatigue. I en oversiktsartikkel som ble publisert i Tidsskriftet for Den norske legeforening i 2015, viser forfatterne til at det er et «bemerkelsesverdig sprik i tallene».

De viser til ulike studier der det er beskrevet forekomst helt ned i 23 prosent, mens den i de fleste undersøkelsene varierer mellom 51 prosent og 72 prosent.

– Selv om tallene spriker, ser vi at det et vanlig problem, sier Lysstad Bjerke.

Hun forklarer at mange etter et akutt hjerneslag vil kjenne seg utmattet på grunn av hjerneskaden som oppstår etter slaget.

– Men for noen vedvarer det i tid, i måneder og år, og da forstår man at det ikke er akuttsituasjonen som forårsaker utmattelsessymptomene, men at det er fatigue.

Spesielt for yngre slagrammede, er fatigue en vanlig årsak til at de ikke kommer seg tilbake i jobb, men blir uføre.

– Utmattelsen gjør at de ikke klarer ikke å håndtere jobbhverdagen, sier slagsykepleieren.

Hun forklarer at det kan en mulighet å tilrettelegge slik at en med fatigue kan ta pauser da de kan hvile eller sove i løpet av dagen.

– Den pausen er nødvendig for at den med fatigue skal orke å bidra.

Mental utmattelse, fysisk utmattelse eller begge deler



– Er opplevelsen av fatigue individuell eller er det de samme beskrivelsene som går igjen?

– Det kan oppleves som ganske forskjellig. Noen opplever mental fatigue, at de er veldig slitne i hodet. De kan oppleve normale synsinntrykk og normale hørselsinntrykk som veldig forstyrrende og anstrengende. De blir mentalt utmattet. Noen har fatigue som påvirker fysisk, og kan føle seg så utmattet i kroppen at de ikke klarer å stå på beina, svarer Lysstad Bjerke.

Hun legger til at noen studier skiller mellom mental og fysisk fatigue, og noen har begge deler.

For dem som sliter med fatigue etter hjerneslag er det vanlig at plagene går opp og ned i perioder.

– Det varierer med hvordan belastning du har i livet ditt. Det kan også gå opp og ned, sier slagsykepleieren.

Hun forteller at mange gleder seg til for eksempel å få besøk av barnebarn, men så blir de forferdelig sliten og nesten irritable når de har besøk fordi de tåler det så dårlig.

– Likevel kan det være lurt å prioritere å være sosial og for eksempel være besteforelder, fordi det gir så mye igjen i ettertid. Det gjør godt og oppleves å gi øket mental styrke.

– Aksepter det selv og få aksept fra omgivelsene



Slagsykepleieren har flere råd til dem som har problemer med ekstrem utmattelse etter hjerneslag.

Først og fremst er det viktig at de selv forstår og aksepterer at fatigue er en lidelse som er relativt vanlig å få etter hjerneslag, og aksepterer at dette er noe de kanskje må leve med for resten av livet, forklarer hun.

– Vi råder dem som tar kontakt til å prøve å lære kroppens signaler å kjenne, og legge til rette for at de skal klare å håndtere hverdagen på best mulig måte med et annet energinivå enn de hadde før.

Fatigue er en usynlig senskade. Derfor er det svært viktig å beskrive og forklare plagene for de menneskene man har rundt seg. Selv om det kan være vanskelig, er det er svært viktig å få aksept fra omgivelsene, understreker Lysstad Bjerke.

– Hvordan kan barn forstå hvorfor mamma eller pappa må ligge og hvile i stedet for følge deg på trening? Hvor lenge skal ektefellen oppleve at du «er lat» og ikke bidrar i familien? Mange med fatigue sier det er vanskelig å forklare for andre når de nesten ikke klarer å forstå det selv.

– En sorg, et tap og et nederlag



Det er også helt nødvendig å tilpasse hverdagen til et helt annet energinivå enn det man hadde før hjerneslaget.

– Mange beskriver energien de har som et batteri, og det er halvert i størrelse. Du har bare halvparten så mye energi som må fordeles utover et døgn som er like langt som før. Da er det viktig å bruke energien på det som er bra for deg.

Det innebærer at du kanskje må velge bort noen ting som ikke lenger er viktig for deg.

– Kanskje har du før vært et ja-menneske og så kommer det spørsmål om du kan være med på dugnad. Før ville du stilt opp, men nå har du bare en mulighet og det er å si «nei, jeg klarer ikke å være med på det».

– Du opplever at du svikter deg selv, for du har både vilje og lyst til å delta, men energien er ikke til stede i kroppen. Det kan være en sorg, et tap og et nederlag å innse at man ikke kan bidra som før.

Selv om det kan være vanskelig, er det viktig å prioritere bort aktiviteter som man ikke har nok energi til.

– Hvis du velger å kjøre på og kjøre på, kan resultatet bli at du har null energi og blir liggende til sengs. Det vil påvirke psyken din også. Noen blir deprimert fordi de ikke klarer det de ønsker.

– Trening kan hjelpe deg å tåle fatiguen bedre



Det kan høres motsstridende ut, men et annet godt råd, ifølge slagsykepleieren, er å prøve med fysisk trening.

– Den fysiske treningen øker blodsirkulasjonen og oksygentilførselen både til hjerne og til muskulatur. På sikt kan det hende man tåler fatiguen bedre. Men man må tilpasse treningen og starte på et veldig lavt nivå og bygge seg sakte opp.

– Mange opplever faktisk at de får mer energi av å trene. Men man må kanskje også jobbe med den mentale biten og si til seg selv: «Kroppen min har godt av å trene, og det gjør godt etterpå.»

Mange med fatigue har redusert søvnkvalitet, også her kan den fysiske aktiviteten ha en positiv effekt.

– Man tror at de sover så mye, men fordi søvnen er dårlig føler de seg likevel utmattet når de våkner om morgenen. Om du trener blir du fysisk sliten og det kan gjøre at du lettere sovner og får bedre søvn, sier Lysstad Bjerke.

Slagsykepleieren sier det er en god idé å starte med trening i en god periode, men at det også er viktig for selvfølelsen å klare å gjennomføre en rolig økt på de dagene man har det veldig tøft.

– Tilpassing til dagsformen er viktig. Det vil også være lurt å tilrettelegge et treningsopplegg sammen med noen som har kompetanse på slag, fatigue og utfordringer knyttet til det, sier Marita Lysstad Bjerke til ABC Nyheter.

