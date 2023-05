I over 30 år har Øystein Rekdal jobbet med å fremstille et stoff som kan bekjempe kreft.

Molekylet, som har fått navnet LTX-315, ødelegger kreftceller og fungerer som en vaksine.

Tidligere nobelprisvinner Dr. James Allison, som blant annet har utviklet immunterapibehandling mot kreft, mener Rekdals funn kan redde hundretusenvis av mennesker, skriver TV 2.



Før LTX-315 kan benyttes som behandlingsmetode, er det nødt til å bli godkjent som legemiddel, og veien dit kan være både lang og dyr. Foto: Lytix Biopharma

– Oppsiktsvekkende

Øystein Rekdal har jobbet med å fremstille et stoff som kan bekjempe kreft i over 30 år. Foto: Marit Helgerud / Lytix Biopharma

Allison hyller Rekdals forskning. Overfor TV 2 kaller han selve ideen for fantastisk.

Rekdal selv vil ikke hevde han har løst kreftgåten, men sier resultatene er oppsiktsvekkende.

– Signalene tyder på at vi har noe unikt her. Vi har vist at vi har evnen til å drepe alle de ulike kreftcellevariantene i ulike svulster. Og på en slik måte at de vekker immunsystemet. Etter vår lokalbehandling går disse immuncellene ut og finner kreftceller ellers i kroppen, forklarer Rekdal overfor TV 2.

Fortsatt langt igjen

Molekylet, som virker som en slags vaksine mot kreft, gjennomgår nå studier hvor det blir prøvd på ekte kreftpasienter.

Men før LTX-315 kan benyttes som behandlingsmetode, er det nødt til å bli godkjent som legemiddel, og veien dit kan være både lang og dyr.

Det kan være snakk om milliarder av kroner, og selv om økonomien skulle ordne seg for Rekdals forskning, vil det uansett ta minst fire år før sensasjonen av en medisin kan være på markedet.