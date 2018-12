Høyesterett lar NAV overprøve sykemelding

NAV har fått rett til å overkjøre fastlegens vurderinger. Høyesterett har akseptert et avslag på sykepenger til kvinne i «situasjonsbetinget» psykisk ubalanse.

NAV har fått Høyesteretts støtte etter at de avslo sykepenger til en kvinne med en syk sønn og et komplisert forhold til arbeidsgiveren. Fastlegen hennes hadde sykmeldt henne med en diagnose som «situasjonsbetinget» psykisk ubalanse.

– Dommen er brutal og trist, og vi er overrasket, sier kvinnens prosessfullmektig Hedvig Svardal, til rett24.

Høyesteretts dom innebærer at man ikke trenger å være syk i folketrygdlovens forstand, selv om du altså er blitt sykmeldt.

I sin begrunnelse skrev fastlegen at det var «blitt litt for mye» for kvinnen de siste årene, og at hun var i psykisk ubalanse. Legen mente også at hun var ute av stand til å konsentrere seg om jobben sin som regnskapsmedarbeider.

NAV avslo hennes krav om sykepenger, og fikk støtte i Trygderetten. I lagmannsretten fikk hun derimot medhold – under dissens, før altså Høyesterett enstemmig har sluttet seg til Trygderettens vurderinger.

Førstevoterende i Høyesterett finner ikke grunn til «å fravike Trygderettens bevisvurdering», og mener bevisene ikke sannsynliggjør at kvinnen var syk i perioden 2. januar til 9. februar 2015.

Fastlegen hadde lagt vekt på at kvinnen hadde besøkt sin mor i Hviterussland i julen, hvor også sønnen som da var åtte år gammel befant seg. Gutten hadde blitt plassert i Hviterussland fordi det var «blitt litt for mye for henne», og at det hadde blitt fastlsått hjertfeil hos ham før hjemreisen.

«Hun var i psykisk ubalanse og ville ikke ha klart å konsentrere seg om jobben sin», siterer Høyesterett fra fastlegens følgebrev til NAV.

Han skriver også etter en ny konsultasjon i slutten av januar at kvinnen føler seg «mobbet og trakassert av arbeidsgiver som beskylder henne for trygdesvindel», og han diagnostiserer henne med «nevrasteni», fysisk og psykisk utslitthet.

Men Høyesterett har nå sluttet seg til lagmansretts minoritetsvurdering av at «sykdom ikke var hovedårsaken til funksjonsnedsettelsen og dermed arbeidsuførheten».