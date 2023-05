General: Polen må forberede seg på å støtte opprør mot Alexandr Lukasjenko

Når den ukrainske motoffensiven er i gang, må Polen være forberedt på væpnet motstand i Belarus, og være klare til å ta imot en massiv flyktningstrøm.

Det sier den tidligere sjefen for de polske landstyrkene, general Waldemar Skrzypczak.

I et intervju med den polske TV-kanalen Polsat advarer han landets regjering om hva som trolig er i vente i kjølvannet av en eventuelt vellykket ukrainsk offensiv mot de russiske okkupasjonsstyrkene, skriver Ukrainska Pravda.

Kan utløse opprør og kamper i Belarus



Han mener det er sannsynlig at Russland vil få mer enn nok med håndtere den varslede ukrainske offensiven, som trolig vil binde opp store russiske reesurser. Dermed vil noen kunne utytte situasjonen for å skape uro og regimeskifte i Minsk.

– La oss forberede oss på et opprør i Belarus, for det vil skje. Faktum er at vi ikke kan gå glipp av dette øyeblikket. Vi må være klare til å støtte troppene som skal gjennomføre operasjonen mot Lukasjenko. Vi har gode grunner til å hjelpe dem, sier Skrzypczak.

– Han har ikke lenger militær kapasitet

Han tror frivillige soldater fra Belarus, som i dag befinner seg i Ukraina, kan krysse grensen og slutte seg til motstandsstyrker inne i Belarus for å styrte regimet til Alexandr Lukasjenko.

– Han har ikke lenger militær kapasitet til å forhindre et slikt opprør. Russland vil ikke hjelpe ham mye, fordi de vil ha sine egne problemer, mener Waldemar Skrzypczak.

Den polske generalen tror det er sannsynlig at folket i Belarus vil støtte de frivillige som nå kjemper i Ukraina og som snart vil reise seg mot det forhatte Lukasjenko-regimet.

Vil ha tilbake Kaliningrad



Skrzypczak har tidligere kommet med kontroversielle uttalelser om at Kaliningrad-regionen, som har vært under russisk okkupasjon siden 1945, bør tilbakeføres til Polen.

– Det kan være verdt å spørre om Kaliningrad-distriktet, som etter min mening er en del av Polens territorium, bør kreves tilbake. Vi har rett til å ha et nag til området som Russland okkuperer. Dette territoriet var aldri russisk, og historisk sett tilhørte det Preussen og Polen, uttalte generalen til Do Rzeczy i mars 2022, skriver Revyu.com.

Lederen av opposisjonen i Hviterussland, Sviatlana Tsikhanouskaya, har oppfordret innbyggerne i Belarus til å forberede seg på «hvilket som helst scenario» i kjølvannet av krigen mellom Ukraina og Russsland.