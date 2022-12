Volodymyr Zelenskyj advarer Russland: Ukrainas motangrep vil bli kraftigere

Krigen i Ukraina hardner til. Mens Nato lover nye leveranser av moderne våpen, forbereder Russland nye, massive rakettangrep mot sivil infrastruktur. Nå varsler Ukraina hardere skyts mot Putins krigsmaskin.

– Vi analyserer okkupantenes intensjoner og forbereder mottiltak. Det vil bli tøffere mottiltak enn det som er tilfellet nå.

Det var i en tale natt til torsdag at Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj kom med uttalelsen, melder Sky News.

Presidenten skal imidlertid ikke ha utdypet hva de «tøffe mottiltakene» vil bli.

Samtidig er det ventet at Russland forbereder nye, massive rakettangrep, som trolig vi bli rettet mot kritisk infrastruktur, det vil si vannforsyning og strøm.

Ved enkelte frontavsnitt i Øst-Ukraina er frontene nå så fastlåste at krigsreportere og vestlig etterretning beskriver situasjonen som en kopi av skyttergravskrigen under 1. verdenskrig.

Skyttergravskrig på linje med 1. verdenskrig



Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj under sitt besøk i Kherson etter gjenerobringen. Foto: Ukrainas presidentkontor / AP / NTB

I mil etter mil ligger skyttergravene på rekke og rad. Mens artilleri fra begge sider avfyres døgnet rundt, ligger soldater fra begge land nedgravd for å unngå å bli truffet.

Ifølge Reuters foregår de tyngste kampene nå på østfronten.

Russerne angriper flere ganger daglig de ukrainske stillingene med fortropper, som ofte blir eliminert i løpet av kort tid. Ifølge ukrainsk og vestlig etterretning er det primært nymobiliserte soldater med dårlig utrustning som sendes først mot fienden. På den måten bidrar de til å lokalisere de ukrainske stillingene, mens de selv blir slaktet ned av ukrainsk ild.

Flere hundre soldater dør hver neste dag



Tapene på begge sider skal være ekstremt høye, og det snakkes om flere hundre døde soldater på hver side hver eneste dag.

Ukrainske tropper skal ha oppnådd betydelige gevinster de siste ukene, og har gjenerobret territorium etter russerne har forflyttet store styrker fra Kherson. Dette skjedde etter at russerne ble tvunget til retrett som følge av langvarige ukrainske offensiver.

Ifølge Institute for the study of war (ISW) har Russland, til tross for ni måneders krigføring, ikke lært av sine mange strategiske feil, men fortsetter å gå på store tap av personell, spesielt i Donetsk hvor frontene er steile, og begge land har samlet store militære styrker.

«Brutal, knusende og utmattelsesbasert»

Russlands president Vladimir Putin er villig til å ofre titusener av russiske liv for å oppnå sine politiske og militære mål i Ukraina.

ISW oppsummerer Russlands krigføring i øst som brutal, knusende og utmattelsesbasert, men uten at russerne har oppnådd strategiske gevinster av særlig betydning.

«Den russiske innsatsen indikerer at russiske styrker fundamentalt sett ikke har klart å lære av tidligere offensiver konsentrert om mål av begrenset operativ eller strategisk betydning. Russiske offensiver rundt Bakhmut bruker en betydelig andel av Russlands tilgjengelige kampkraft, noe som potensielt muliggjør fortsatt ukrainske motoffensiver andre steder,» konstaterer den amerikanske tankesmia.

Erstatter døde soldater fortløpende



Ifølge den ukrainske generalstaben fortsetter Russland å erstatte døde soldater med nymobiliserte tropper langs flere frontavsnitt.

– Fienden fokuserer sin innsats på å begrense handlingene til enheter fra forsvarsstyrkene i Ukraina, forsterker sine forsvarslinjer og posisjoner, omplasserer personell og militært utstyr for å fylle opp enheter som led tap, heter det i en ny rapport datert 30. november, skriver Ukrinform.

Ifølge defence.gov er kampene i Øst-Ukraina nå svært intense.

– Vi ser russiske styrker bygge ganske betydelige defensive posisjoner. Kampene, og spesielt bruken av artilleri, er ganske betydelig.

– Bryr seg tilsynelatende lite om de ble meiet ned

CNN snakket med ukrainske soldater i felt. De forteller om konstant bombardement, natt og dag.

– Det føles som et konstant, non-stop angrep. Det eneste vinduet til å hvile er når de går tom for folk og venter på forsterkninger. Russland har sendt bølge etter bølge av tropper, og tilsynelatende brydd seg lite om de ble meiet ned. Taktikken deres er å sende disse stakkars menneskene frem som vi trenger å eliminere, forteller soldaten.

