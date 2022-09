Eksperter: – Putin har lagt en mine under sitt regime

Eksperter tror den russiske presidenten, med den delvise mobiliseringen til krigen i Ukraina, vil bli presset stadig mer opp i et hjørne på hjemmefronten.

– En full mobilisering ville skapt store rystelser i det russiske samfunnet. Det er nettopp derfor han gikk for en delvis mobilisering. På lang sikt har han lagt en mine under regimet sitt. På kort sikt vil han oppleve sabotasje, skriver Carnegie-forskeren Andrej Kolesnikov i ett kommentarinnlegg i CNN.

Lørdag fikk Russland på plass en ny lov som gir hardere straff for folk som overgir seg frivillig eller som deserterer. Loven henger sammen med president Vladimir Putins kunngjøring onsdag om delvis mobilisering av 300.000 russere.

– Erklærer krig på hjemmefronten

Ifølge flere eksperter vil den russiske presidenten fremover møte på store utfordringer for å holde moralen oppe både hos folket, de militære styrkene, men også sine nærmeste støttespillere.

Ifølge Kolesnikov har Putin brutt den uskrevne kontrakten med folket om at han kan krige i nabolandet uten store protester i bytte mot at den generelle befolkningen i Russland holdes utenfor. Han mener denne nye fasen av krigen er et brudd av denne uskrevne kontrakten.

– Han har de facto erklært krig på hjemmefronten, ikke bare med opposisjonen og det sosiale samfunnet, men mot den mannlige russiske befolkningen, skriver Kolesnikov.

Moralen på bristepunktet

Journalist og forfatter Anne Applebaum sier i The Atlantic at moralen i det russiske forsvaret er på bristepunktet.

– De russiske styrkene opplever nå ikke bare en logistisk nødsituasjon og taktiske problemer, men også en kollaps i moralen. Det er derfor Putin trenger flere soldater, og det er derfor, som på Stalins tid, at Russland har definert frivillig overgivelse som straffbart.

– Støtten til Putin smuldrer, både utaskjærs, på hjemmebane og i hæren. Alt annet han sier og gjør nå er ikke annet enn et forsøk på å stanse trenden, sier Applebaum.

– Mye som taler for at Putins system før eller senere kommer til å kollapse

Etter nyheten om den delvise mobiliseringen kom, har det kommet meldinger om flere utsolgte enveisbilletter ut av Russland og lange køer ved grensene til Finland, Georgia og Kasakhstan.

Ifølge nettavisen Meduza vil russiske myndigheter om få dager stenge grensen for alle menn i tjenestedyktig alder.

– Det er mye som taler for at Putins system før eller senere kommer til å kollapse. Men det er vanskelig å si når og hvordan, sier den svenske Russland-eksperten Hugo von Essen til Aftonbladet.

Russlands 100 mest innflytelsesrike

I en nylig fransk rapport ble det laget en liste over de 100 mest innflytelsesrike personene i Russland.

Listen toppes av president Putin selv, før viktige støttespillere som statsminister Mikhail Misjustin, den utskjelte forsvarsministeren Sergej Sjojgu, og Dmitrij Medvedev, som har vært både president og statsminister i Russland, men som nå er nestleder i det russiske nasjonale sikkerhetsrådet.

Vladimir Putin sammen med Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgu (t.v) og FSB-sjef Alexander Bortnikov. De er alle tre på topp ti blant Russlands mest innflytelsesrike personer ifølge franske IFRI. Foto: Maxim Shemetov / Reuters / NTB Les mer Lukk

Den berømte, og fortsatt fengslede opposisjonspolitikeren Aleksej Nalavnyj er nede på en 78. plass, mens tidligere Chelsea-eier Roman Abramovitsj er nummer 60 på listen. Det er få mennesker høyt på innflytelses-listen som tør å tale Putin imot. Det er ifølge ekspertene ikke så rart.

Russlands 100 mest innflytelsesrike personer Vladimir Putin, president Mikahil Misjustin, statsminister Anton Vaino, stabssjef Nikolaj Patrusjev, sekretær i Russlands sikkerhetsråd og tidligere sjef for FSB Sergej Sjojgu, forsvarsminister Dmitrij Medvedev, tidligere president og statsminister, nestleder i det russiske sikkerhetsrådet Igor Setjin, oligark Jurij Kovaltjuk, fprretmomgs,amm Aleksandr Bortnikov, sjef for FSB Sergej Kirijenko, politiker og tidligere statsminister Også kjente navn som utenriksminister Sergej Lavrov (13. plass), Kreml-talsmann Dmitrij Peskov (23), Roman Abramovitsj (60), Ramzan Kadyrov (71), president i Tsjetsjenia og Aleksej Navalny (78) er på listen. Kilde: IFRI

– Det er farlig for dem å vise misnøye. Putin har stor kontroll over sine nærmeste takket være hans kontroll over sikkerhetstjenesten i Russland. Derfor kan man ta for gitt at disse hundre menneskene følges svært tett. Det vil være veldig farlig for noen av dem å begynne å konspirere mot Putin, sier von Essen.

– Under hele Putins regjeringstid har et antall personer fra makteliten blitt rammet av «selvmord» og «ulykker». Jeg tror ikke Putin har noen skrupler med å eliminere noen av disse hundre personene, om han opplever at de truer ham, sier von Essen.

