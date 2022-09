Skotsk kvinne kan lukte om du har Parkinsons – har hjulpet forskere med ny test

Kvinnen skal ha luktet sykdommen på sin egen mann et tiår før han ble diagnostisert.

72 år gamle Joy Milne fra Skottland har hjulpet britiske forskere med å utvikle en ny Parkinsons-test på grunn av sin ekstraordinære luktesans.

Milne har arvelig hyperosmi – en økt følsomhet for lukter – og reagerte på at hennes mann Les endret kroppslukt et tiår før han ble diagnostisert med sykdommen Parkinsons.

– Han hadde denne mugne, ganske ubehagelige lukten, spesielt rundt skuldrene, og baksiden av nakken og huden hans hadde definitivt endret seg, sier hun til BBC.

Det var likevel ikke før han ble diagnostisert og de begge gikk i støttegrupper for Parkinsons rammede at hun gjenkjente lukten på andre Parkinsons-pasienter og la sammen to og to.

Mannen Les døde i 2015.

Forskere: Parkinson har en spesiell lukt

Ekteparet Milnes utrolig historie gjorde forskere ved Universitetet i Manchester nysgjerrig. De undersøkte observasjonen og oppdaget at Parkinsons sykdom faktisk hadde en spesiell lukt. De fant også ut at lukten er sterkest på pasientens øvre rygg, der talg har en tendens til å samle seg.

På grunn av oppdagelsen har forskerne klart å utvikle en test som kan identifisere personer med sykdommen bare ved å stryke en bomullspinne langs nakken på personen.

– Vi er enormt begeistret over disse resultatene som tar oss nærmere å lage en diagnostisk test for Parkinsons sykdom som kan brukes i klinikken, sier professor Perdita Barran, som ledet forskningen, i en uttalelse, gjengitt av Euronews.

Det er foreløpig ingen spesifikk test for Parkinsons, og diagnosen er utelukkende basert på pasientens symptomer og sykdomshistorie.

Fant spesifikke fettstoffer hos de med Parkinson

I studien som ble publisert i Journal of the American Chemical Society skriver forskerne at de fant spesifikke fettstoffer som er vesentlig mer aktive hos mennesker som lider av sykdommen, enn hos friske mennesker.

I studien brukte de en prøvegruppe på 79 mennesker med Parkinsons og sammenlignet med en kontrollgruppe på 71 friske mennesker.

Da forskerne analyserte talgprøvene fant de mer enn 4000 unike forbindelser, hvorav 500 var forskjellige blant personen med Parkinsons sammenlignet med den friske kontrollgruppen.

Nå håper de flere sykdommer kan diagnostiseres på samme måte.

Gjenkjenner lukten ute blant folk

I de tidlige fasene av forskningen var bestemoren fra Skottland, Milne, viktig for forskerne. Hun fikk i oppdrag å lukte på T-skjortene til folk som hadde Parkinsons og andre som ikke hadde det.

Hun klarte å identifisere alle T-skjortene som tilhørte Parkinsons–pasienter, men reagerte også på trøya til en av de friske i kontrollgruppen. Åtte måneder senere ble denne personen diagnostisert med sykdommen.

Nå jobber 72-åringen med forskere over hele verden for å se om hun kan lukte andre sykdommer som kreft og tuberkulose, skriver Euronews.

Hennes sterke luktesans har også ført til at hun han gjenkjenne lukten av Parkinsons mens hun er ute blant folk og på reise. Han har derimot blitt rådet av medisinske etikere å ikke fortelle personene hun lukter det på at de sannsynligvis har den nevrodegenerativ sykdommen.

– Hvilken fastlege ville akseptert at en mann eller en kvinne kommer inn og sier «kvinnen som lukter Parkinsons har fortalt meg at jeg har det?» Kanskje i fremtiden, men ikke ennå, sier Milne.