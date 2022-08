Det kommer fram i en ny studie fra universitetet i Birmingham, publisert i forskningsjournalen eClinicalMedicine i juni.

Tidligere studier har vist at personer med Parkinsons sykdom opplever mareritt og vonde drømmer oftere enn voksne i befolkningen generelt, men å bruke mareritt som risikoindikator for Parkinsons har ikke tidligere vært vurdert.

Studien

Studien er gjennomført av forskere ved universitetet i Birmingham i Storbritannia som har benyttet seg av data fra 3818 eldre menn som under tiden da dataen ble samlet bodde hjemme hos seg selv.

Mennene måtte i den innledende fasen av studien svare på en rekke spørsmål, deriblant om søvnkvalitet. Deltakere som oppga at de hadde vonde drømmer minst én gang i uken ble oppfulgt for å se om de var i større fare for å utvikle Parkinsons.

– Bør oppsøke lege

Resultatene av studien antyder at eldre som vil oppleve å få Parkinsons sannsynligvis vil oppleve vonde drømmer og mareritt noen år før andre symptomer inntreffer. De vanligste symptomene er som regel skjelving, stivhet og langsom bevegelse.

I løpet av oppfølgingsperioden ble 91 tilfeller av Parkinsons diagnostisert. Forskerne fant ut at deltakere som ofte opplevde vonde drømmer hadde dobbelt så stor sannsynlighet for å utvikle sykdommen sammenlignet med de som ikke gjorde det. For deltakere med hyppige vonde drømmer var risikoen tre ganger så stor.

– Å identifisere betydningen av vonde drømmer og mareritt kan indikere at individer som opplever endringer i drømmene sine i eldre alder – uten noen åpenbar grunn – bør oppsøke lege , sier Abidemi Otaiku ved Centre for Human Brain Health ved universitetet i Birmingham.

Viktig informasjon om hjernen

Studien viser også at drømmene våre kan avsløre viktig informasjon om hjernens struktur og funksjon og kan vise seg å være nyttig for nevrovitenskapelig forskning, skriver universitetet i Birmingham på sine nettsider.

Forskerne bak studien planlegger å forske videre på biologiske årsakene til drømmeendringer. De vil også gjenskape funnene i større og mer mangfoldige kohorter og utforske mulige sammenhenger mellom drømmer og andre nevrodegenerative sykdommer, som for eksempel Alzheimers, opplyser universitetet.