Milliardæren Robert Brockman var tiltalt for svindel, skatteunndragelse og hvitvasking – nå er han død

Føderale påtalemyndigheter siktet Texas-milliardæren Robert Brockman for skattesvindel i størrelsesorden to milliarder dollar, eller nærmere 20 milliarder norske kroner. Den omfattende tiltalen regnes som den største saken mot en amerikaner noensinne.

Han ble regnet som en av verdens rikeste. Så dukket den ene saken etter den andre opp. Til sammen skal 81-åringen ha unndratt skatt for over to milliarder dollar.

Dersom Brockman hadde blitt kjent skyldig etter den svært alvorlige tiltalen, og han hadde blitt dømt til å betale erstatning, ville det ha gjort et kraftig innhogg i milliardærens store formue.

Ifølge Forbes var Brockman godskrevet for 4,7 milliarder dollar før han døde. På listen over verdens rikeste ble han rangert som nummer 229 i 2021. Året etter sank han imidlertid flere hundre plasser på rikinglisten.

Robert Brockman var tidligere administrerende direktør i Reynolds & Reynolds, et Ohio-basert programvareselskap som leverte løsninger til bedrifter.

Ga aldri intervju – finansierte republikanerne



Han startet sin karriere i 1964 som markedselev hos Ford Motors og var samtidig reservist i Marine Corps, ifølge Wikipedia. Fra 1966 til 1970 jobbet han i IBM.

Han var kjent for å være veldig privat og nektet å gi offentlige intervjuer. I mange år var han en viktig finansiell bidragsyter til det republikanske partiet.

Brockman grunnla Universal Computer Systems, en leverandør av datasystemer og programvare for bilforhandlere. Selskapet fusjonerte med Reynolds & Reynolds i 2006, og Brockman ble deretter administrerende direktør.

Skjulte milliardinntekter i flere tiår

Den omfattende tiltalen ble tatt ut i oktober 2020. Her ble Brockman anklaget for å ha unndratt skatter på to milliarder dollar i gevinster, elektronisk svindel, hvitvasking av penger og andre lovbrudd. Milliardæren erkjente ikke straffskyld, skriver NBC News.

Ifølge David L. Anderson, advokaten for Northern District of California, er tiltalen den største skatteanklagen noensinne mot en enkeltperson i USA. De skjulte milliardinntektene skal ha strakt seg over flere tiår.

Skyldte på demens – ble ikke trodd



Rettssaken var berammet til februar neste år. Brockmans advokater hevdet at deres klient led av demens og Parkinson, og at han derfor var inhabil til å møte i retten.

Påtalemyndigheten delte ikke denne oppfatningen og mente Brockman bare forsøkte å unngå rettssak, og derfor var frisk nok.

Milliardæren skal ha fått en demensdiagnose av fire leger. Disse var knyttet til Baylor College of Medicine i Houston. Samme selskap skal ha mottatt 250 millioner kroner av Brockman i støtte. Andre leger skal ha konkludert med at Brockman var frist nok til å møte i retten, skriver borsen.no.

Skattesjef: Grådighet uten sidestykke



Lederen for Revenue Service, et amerikansk føderalt forvaltningsorgan som krever inn skatter og håndhever av den amerikanske skatteloven, Jim Lee, sier tiltalen overgår alt han tidligere har sett, og at grådigheten og forsøket på skjule forbrytelsene savner sidestykke.

Nå som Robert Brockman er død er det uvisst hvordan skattemyndighetene skal klare å inndrive det gigantiske skatteetterslepet de mener 81-åringene etterlater seg, skriver Bloomberg.

Brockman var gift og hadde en sønn og to barnebarn.

Etterlater seg verdier for 50 milliarder kroner



Brockmans advokat, Kathy Keneally, mener regjeringen har «kastet bort tid og ressurser på å tiltale en mann som hadde progressiv demens og var dødssyk», ifølge The daily beast.

81-åringen etterlater seg en estimert formue på 4,7 milliarder dollar, tilsvarende nærmere 50 milliarder norske kroner.

Brockman eide en Bombardier privatjet, en 209 fots yacht kalt Turmoil, en 17.000 kvadratmeter stor eiendom i Houston og en 5.800 kvadratmeter stor fritidseiendom i Aspen, Colorado.