Økokrim vil inndra 72 millioner kroner fra russisk rikmann

– Den russiske eieren av pengene er siktet for heleri, sier statsadvokat Joakim Ziesler Berge i Økokrim til VG.

Bernstein nekter for at han har gjort noe ulovlig. Pengene er blant annet lønn for advokattjenester for logistikk- og transportgruppa ULS, som har russiske og tyrkiske eiere. I 2018 ble lederen for ULS Global dømt til fengsel for smugling. Bernstein har vært advokat for noen av aktørene i gruppa, og Økokrim mener pengene stammer fra kriminelle handlinger.

– Pengene er opptjent fra advokattjenester. Dette er store summer, men kundene mine er velstående mennesker, og de betaler anstendig for jobben jeg gjør, sier Bernstein.

Han sier at han anså pengene som pensjonssparing og til å hjelpe hans nære som bor i Norge.

Bernstein hevder også at norsk politi ikke har gjort reelle forsøk på å kontakte ham direkte. Det har vært gjort kjent for Bernsteins tidligere forsvarer at han var ønsket til avhør i Norge, uten at det har skjedd, opplyser Økokrim.

Saken er ikke relatert til sanksjonene som er innført etter det russiske angrepet på Ukraina tidligere i år, påpeker Økokrim.

Norsk politi har etterforsket saken siden 2014. Saken forventes å gå for retten til høsten.