John Carew-saken opp for retten i oktober

Carew risikerer ubetinget fengselsstraff i saken som skal opp for tingretten 18. til 28. oktober. Økokrim har tiltalt ham for grov skatteunndragelse av 5,4 millioner kroner.

Den mangeårige utenlandsproffen har erkjent unndragelsen, men hevder at han ikke har handlet med forsett. Det er Økokrim uenig i.

– Mye av saken vil ikke dreie seg om hvorvidt han har unndratt skatt, men om hvilken skyld han har utvist. Der er vi uenige med Carew, sier førstestatsadvokat Marianne Bender i Økokrim til VG.

Da tiltalen mot Carew ble kjent i april, sendte han ut en pressemelding der han blant annet uttalte følgende:

– Jeg er klar over at jeg har et selvstendig ansvar for å gi riktig informasjon, men jeg har vært omgitt av rådgivere og støtteapparat siden jeg var ganske ung, og jeg har nok definitivt større kunnskap om fotball og eiendomsinvesteringer enn om kompleks skatterett for utenlandsboende. Jeg fått råd som i ettertid har vist seg å være feil. Dette er leit for alle parter, men jeg har altså ikke handlet med overlegg, og jeg ser fram til å forklare det for retten.