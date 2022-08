Russisk kommandant drept: Anklages for krigsforbrytelser

Ifølge den ukrainske generalstaben er 41.350 russiske soldater drept hittil i krigen, og et betydelig antall skadet. På bildet går russiske tropper gjennom en ødelagt del av Illich Iron & Steel Works metallurgiske anlegg i Mariupol 18. mai 2022.

Olga Kachur fra Donetsk, også kjent som «Korsa», er drept.

Det bekrefter russiske myndigheter.

Kachur er tidligere tildelt hederspris av Russlands president Vladimir Putin for sin heltemodige innsats.

I Ukraina er hun etterlyst og dømt til 12 års fengsel in absentia. Hennes død er også bekreftet av den strategiske kommunikasjonsavdelingen til de væpnede styrker i Ukraina.

– Var ofte forkledd som ukrainsk soldat

Olga Kachur fra Donetsk er tidligere tildelt hederspris av Russlands president Vladimir Putin for sin heltemodige innsats.

Ifølge ukrainske myndigheter skal den pro-russiske kommandanten ha gjort seg skyldig i flere krigsforbrytelser mot ukrainske soldater.

– Olga Kachur, også kjent som «Korsa», var ofte forkledd som en ukrainsk soldat. Hun begikk krigsforbrytelser for deretter å skylde på Ukrainas militære styrker, skriver New Voice of Ukraine.

Kachur skal i tidligere intervjuer med Kreml-kontrollerte medier ha uttrykt at «hun gledet seg over å drepe ukrainere.»

Ledet artilleristyrker



Nøyaktig hvor, når og hvordan hun ble drept er det ikke kommet opplysninger om.

Ifølge International Business Times kjempet den kvinnelige kommandanten for den militære avdelingen «Grad MRLS-divisjonen» da hun døde i kamp med ukrainske styrker.

Ifølge en tidligere rapport skal hun også ha ledet en artilleriavdeling av den væpnede gruppen «Golden Eagle 3rd Separate Motorized Rifle Brigade» i Donbas. Disse skal blant annet ha deltatt i den massive artilleribeskytningen av militære og sivile mål nær Ilovaisk, Debaltseve, Vuhlehirsk, Marynivka og Avdiyivka i Donetsk-regionen.

Donetsk-leder: – Fortjener å bli husket

Kachur skal ha vært tilknyttet Horlivka politiavdeling i Øst-Ukraina etter at hun sluttet seg til de pro-russiske styrkene i de okkuperte deler av Donbas i 2014, skriver Kyiv Independent.

Denis Pushylin, leder av Folkerepublikken Donetsk, hyller Olga Kachur for hennes «fryktløse militærtjeneste», og sier at «Korsa» fortjener å bli husket.

Ifølge den ukrainske generalstaben er 41.350 russiske soldater drept hittil i krigen, og et betydelig antall skadet. Disse tallene er ikke bekreftet av uavhengige kilder, men vestlig etterretning opererer med nøkterne anslag for de russiske tapene på mellom 15.000 og 20.000 soldater.

