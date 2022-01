Home and Away-stjerne fengslet etter voldsspiral

Felix Dean Spilte karakteren VJ Patterson i Home and Away, her sammen med Ada Nicodemou, som spilte hans mor, Leah Patterson-Baker. I 2014 tok Matt Little over rollen som VJ.

Den tidligere skuespilleren Felix Dean (24) får ikke slippe ut av fengsel for å delta på avrusning.

Australske Felix Dean spilte i den populære australske serien Home and Away i syv år mellom 2007-2014. Barneskuespilleren gestaltet rollen som VJ Patterson. Såpeoperaen startet i 1988 og har i Norge gått på TV 2 siden 1995.

Australske medier kunne denne uken melde at Dean må tilbringe ytterligere seks måneder i fengsel. Hans forsvarer ønsket at han skulle løslates så han kunne delta på et avrusningsprogram.

Han ble arrestert 12. oktober i fjor etter å ha angrepet en butikkmedarbeider med en hammer i Surry Hills i New South Wales.

I retten innrømmet han skyld i påstanden om tyveri, å være bevæpnet med et potensielt farlig våpen, ødeleggelse av eiendom, angrep med intensjon om å rane, angrep på en tjenestemann og brudd på corona-reglene, melder News.au.

Eskalerende voldsspiral

24-åringen ble også pågrepet i januar i fjor og tilbragte da 86 dager i varetekt før han ble løslatt mot kausjon i april.

Da hadde han ifølge rettsdokumentene urinert han, mens han var svært beruset, utenfor vinduet til et bolighus. Da beboeren konfronterte ham, utfordret Dean vedkommende til en slåsskamp, før han tok en tom ølflaske og kastet den gjennom et vindu. Han skal så ha stukket fra stedet innen politiet rakk frem.

Litt senere på kvelden skal han ha stoppet en Uber-bil, angrepet sjåføren og forsøkt å få ham ut av bilen. Sjåføren klarte å presse Dean ut av bilen og kjørte fra stedet. 24-åringen ble deretter pågrepet.

Da Dean ble løslatt i april var det med strenge forutsetninger om at han skulle gjennomføre et avrusningsprogram.

Ny klammeri med politiet

Dette skal han ha fulgt frem til sommeren, da han «falt av vannvogna».

I høst havnet han igjen i politiets søkelys, da han sammen med en kamerat brøt delstatens strenge corona-nedstengning og holdt fest 18. september. Da politiet kom for å avslutte festen, skal Dean ha blitt voldelig samtidig som han ifølge politiet stinket alkohol og nektet å vise identifikasjon eller bevis på at han bodde i leiligheten.

Etter å ha blitt fraktet ut av leiligheten skal han ha sparket til en politibetjent.

Han ble sluppet ut av varetekt neste dag med lovnad om å søke rehabilitering.

Angrep med hammer

Da han så igjen havnet i bråk 11. oktober var tålmodigheten til lovens lange arm over.

Han gikk inn i en tobakksjappe like før klokken 23 på kvelden og stakk av med en mobiltelefon en ansatt viste frem til ham.

Ti minutter senere kom han så tilbake, denne gangen bevæpnet med en hammer og angrep den ansatte, som fikk lettere hodeskader, samtidig som han også angrep butikksjefen.

Han skal så ha stukket fra stedet igjen, kastet fra seg hammeren, før han atter en gang kom tilbake, og krevde å få hammeren tilbake. Han forlot butikken for siste gang da de ansatte ringte politiet. Politiet fant ham «aggressiv og opprørt» mens han snublet seg nedover gaten.

Langvarig avhengighetsproblem

Siden da har han vært i varetekt og får altså ikke slippe ut mot kausjon. Hans forsvarer Elliott Rowe fortalte i retten at klienten innrømmet å ha et langvarig alkohol og narkotikaproblem, som begynte i ung alder, mens han spilte i såpeserien.

Han skal ha startet med cannabis 14 år gammel og begynte å bruke metamfetamin året senere. Da spilte han fortsatt i Home and Away.

– Handlingene skjedde spontant som følge av hans avhengighet. Men han må håndtere problemene han har med sin mentale helse og avhengighet, argumenterte forsvareren. Ifølge ham er klienten innstilt på å ta grep om avhengigheten.

PTSD etter barneskuespiller-tiden

Ifølge forsvareren har Felix Dean PTSD som følge av misbruk i ungdommen og etter presset han opplevde som barneskuespiller. Han debuterte i serien året han fylte 10 år og spilte i den svært populære serien i syv sesonger. Han hadde mindre roller i TV-serier også før dette, med sin første rolle i 2004.

Retten mente derimot at han hadde bevist at han ikke klarte å holde seg på den smale sti de tidligere gangene han hadde havnet i klammeri med loven, og at det for samfunnets sikkerhet var nødvendig å holde ham fengslet.

Dean ble dømt til 19 måneders fengsel og en bot på 1000 australske dollar, tilsvarende 6500 norske kroner. Dommen hadde tilbakevirkende kraft til 11. juli 2021, så Dean vil tidligst kunne løslates på prøve 10. juli 2022.

– Jeg håper virkelig at du når du slippes løs fortsatt vil jobbe for å behandle avhengigheten, sa dommer Alison Viney under domsavsigelsen.