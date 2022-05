Kina trosser USA: Varsler store oppkjøp av russisk olje

Ifølge Bloomberg ønsker Kina og president Xi Jinping å benyttet seg av muligheten for å sikre seg olje til en lav pris for å fylle opp sine reservelagre. For Russland passer dette perfekt all den tid EU prøver desperat å kvitte seg med avhengigheten av russiske energileveranser.

Mens store deler av Russlands viktigste handelspartnere har stengt kranene for russisk olje og gass, går Kina motsatt vei.

Kina er verdens største importør av råolje. Landet er samtidig kjent for å være i førersetet når det gjelder å sikre seg tilgang på råvarer fra produsenter over hele verden.

Nå har kineserne vendt blikket mot det russiske oljemarkedet som er billigere enn noen gang.

Krigen i Ukraina har fått mange tidligere kunder til vende ryggen til Russland. Flere land har allerede kuttet forbindelsen til Kreml, andre er i ferd med å fase ut behovet for russisk olje og gass.

Kina: – Ensidige sanksjoner bidrar ikke til å løse problemer

Ifølge Bloomberg ønsker Kina å benyttet seg av muligheten for å sikre seg olje til en lav pris for å fylle opp sine reservelagre. For Russland passer dette perfekt da EU desperat prøver å kvitte seg med avhengigheten av russiske energileveranser.

– Kina og Russland har alltid hatt et normalt økonomisk samarbeid og handel basert på gjensidig respekt og fordeler. Jeg vil understreke at ensidige sanksjoner ikke bidrar til å løse problemer, men utgjør en trass mot det eksisterende økonomiske systemet og reglene, sa en talsmann for Kinas utenriksdepartement, Wang Wenbin, under en pressekonferanse sist fredag.

USA advarer: – Vil kunne få signifikante konsekvenser

President Joe Bidens talsperson Jen Psaki under en pressebrifing i Det hvite hus. Les mer Lukk

Selv om Kina ikke er i akutt behov for økt tilgang på olje, ønsker landet å styrke reservene i sine nødlagre. Nå har de muligheten da prisene på russisk olje er svært gunstige.

USA har advart Kina og andre land mot å foreta seg noe som kan bidra til å hjelpe Russland til å finansiere krigføringen mot Ukraina. Kina på sin side har hittil vært forsiktig med å gjøre fremstøt som kan fremstå som støtte til Putins regime.

– Dersom de gir militær eller annen støtte som bryter med sanksjoner eller støtter krigshandlinger, vil det kunne få signifikante konsekvenser, advarte talsperson Jen Psaki ved Det hvite hus på en pressekonferanse allerede i mars.

Krigen hindrer leveranse av hvete



Russland er nå svært isolert etter en rekke harde økonomiske sanksjoner. I FN har flere resolusjoner forsømt den russiske angrepskrigen og de fatale konsekvensene krigen har på matvaresituasjonen i verden, spesielt i den fattige delen av verden.

Russisk blokade av havner og ødeleggelse av ukrainsk infrastruktur har kvelt eksporten av ukrainsk hvete.

141 land har fordømt Russlands invasjon av Ukraina. 35 land har avstått fra å stemme. Blant land som ikke har støttet resolusjonen er folkerike India som har fortsatt å importere olje og våpen fra Russland.

Kan oppnå store rabatter



Det var tidlig frykt for at Kina ville bistå Russland militært, men det skal så langt ikke ha vært tegn på at dette har skjedd. Kina har også offisielt benektet dette.

Eksperter har tidligere advart om at Kina vil utnytte Russlands sårbare posisjon til å oppnå store rabatter, uten å provosere Vesten. Det kan være det som skjer nå. Men prisen russerne kan få for oljen er ikke kjent.

Kina har fra før inngått avtale om å handle mer russisk hvete. Russlands tap av handelspartnere tvinger landet til å se seg om etter nye kunder som ikke deltar i det strenge sanksjonsregimet. Putin trenger sårt inntekter for å kunne fortsette krigen.

Har kapasitet til å lagre én milliard oljefat



Ifølge en uttalelse fra Kinas nasjonale utviklings- og reformkommisjon for å håndtere skyhøye olje- og gasspriser, prøver Kina å organisere ulike måter å importere drivstoff på, skrive Bloomberg.

Ifølge satellittovervåking har Kina kapasitet til å lagre mer enn én milliard fat olje, inkludert kommersielle og strategiske oljelagre.

Senioroljeanalytiker i data- og analysefirmaet Kpler, Jane Xie, anslår de samlede kinesiske oljelagrene til 926,1 millioner fat. Til sammenligning har US Strategic Petroleum Reserve en kapasitet på 714 millioner fat olje.