Taiwan: Kina frykter Russland vil kollapse

Under et TV-intervju i Taipei denne uken fortalte Taiwans utenriksminister, Joseph Wu, at Kina frykter at regimet i Russland kan kollapse som følge av det vestlige presset, om også Kina velger å ta avstand fra landets invasjon av Ukraina.

Onsdag innledet Russlands utenriksminister Sergei Lavrov et to dager langt besøk i Kina. Målet med besøket er opprinnelig å diskutere gjenoppbygging av Afghanistan, sammen med Taliban og andre land i regionen. Joe Bidens spesialutsending til Afghanistan, Tom West deltar også.

Lavrov: Russland og Kina skal sikre en ny verdensorden

Foran møtet med Kinas utenriksminister Wang Yi onsdag la russisk UD ut en video der Lavrov understreker at verden nå er inne i «et svært alvorlig stadium i historien om internasjonale relasjoner».

– Vi skal sammen med dere, og med alle dem som sympatiserer med oss bevege oss i retning av en multipolar, rettferdig og demokratisk verdensorden, sier Lavrov i videoen.

– USA mener at, for å stoppe Russlands videre invasjon av Ukraina, så må Kina stå med andre demokratiske land og trekke en linje mellom seg selv og Russland. Dette setter Kina under et voldsomt press, sier Wu, ifølge News.com.au.

USA presser Kina

Ifølge den taiwanske utenriksministeren har Kina vært under et voldsomt press, fra både USAs utenriksminister og direkte fra presidenten, for å få Kina til å ta en mer aktiv rolle for å stanse konflikten. Men ifølge USAs nære allierte, har presset ikke hatt ønsket effekt.

Taiwans utenriksminister Joseph Wu tror Kina frykter det russiske regimet kollapser om også landet stiller seg bak den vestlige fordømmelsen av Ukraina-invasjonen. Foto: Vladimir Simicek / AFP

– USAs krav er veldig klare. De ønsker å stanse videre russisk ødeleggelse av Ukraina, og ønsker at Kina skal spille en positiv rolle ved å insistere på at Russland stanser krigføringen, eller fordømmer at sivile drepes i konflikten. Kina aksepterer ikke dette, hevder Wu og utdyper:

– Dersom Russland kollapser, ville Kina stå alene mot den vestlige granskningen av ekspansjonismen deres. Selv om den kinesiske regjeringen ikke godkjenner Russlands handlinger, er det vanskelig for dem å legge noen form for press på Russland. De er redde for at Russland vil kollapse.

Xis balansegang

Han tror Kina nå forsøker å balansere den geopolitiske verkebyllen med å ikke gi så mye støtte til Russland, at de selv møter handelsrestriksjoner.

Wu mener at USAs mål ikke nødvendigvis er at Russland skal kollapse, «men at landet skal kjenne de alvorlige konsekvensene av invasjonen».

Det er ventet at fredssamtalene mellom Russland og Ukraina gjenopptas fredag.