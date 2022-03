Lavrov: Russland og Kina skal sikre en ny verdensorden

Lavrovs besøk i Kina er det første siden Russland invaderte Ukraina 24. februar. Kinesiske myndigheter har ikke kritisert invasjonen, som de hevder USA og Nato bidro til å framprovosere.

Det to dager lange besøket i Tunxi, hovedstaden i Anhui-provinsen sørøst i Kina, er i utgangspunktet et kinesisk initiativ for å bistå Afghanistan, og utsendinger fra Taliban, USA, Pakistan og andre land i regionen deltar også.

Foran møtet med Kinas utenriksminister Wang Yi onsdag la russisk UD ut en video der Lavrov understreker at verden nå er inne i «et svært alvorlig stadium i historien om internasjonale relasjoner».

– Vi skal sammen med dere, og med alle dem som sympatiserer med oss bevege oss i retning av en multipolar, rettferdig og demokratisk verdensorden, sier Lavrov i videoen.